В Харькове требовали закрыть магазин B2B Jewelry, полиция открыла дело: видео

У магазина B2B Jewelry на площади Павловской в Харькове произошел конфликт. Клиенты и активисты добивались его закрытия и возвращения вложенных в проект денег. Также они заявляют, что стали жертвами “финансовой пирамиды”. Сообщения об этом появились в социальных сетях.

Согласно этим сообщением, активисты и вкладчики несколько дней приходили в магазин, пытаясь вернуть свои деньги. По словам активистов, компания после этого привезла “спортсменов из Винницы”, и те перестали пускать людей в магазин.

“Мы “пробили” их машины - это винницкие номера”, - говорит активист, автор одного из видеороликов.

Также, по этим сообщениям, B2B Jewelry якобы заявила о банкротстве, в связи с чем обещанных выплат не будет.

Вечером к магазину прибыла полиция.

“Сообщение о происшествии на площади Павловской поступило в полицию 28 мая около 17:00 от продавщицы ювелирного магазина. Женщина сообщила, что у здания собрались около 50 человек с требованиями закрыть магазин”, - говорится в пресс-релизе полиции Харьковской области.

В ходе конфликта были пробиты колеса в четырех автомобилях, припаркованных у магазина. Полиция устанавливает причастных к этому людей, а также владельцев авто.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Основянского отдела полиции, патрульные, сотрудники полка полиции особого назначения, управление полиции охраны, работники подразделений “Восток”, “ТОР”, сообщили полицейские.

“Также в полицию с заявлением обратился 38-летний мужчина и сообщил, что неизвестный, находясь в магазине на площади Павловской, завладел его денежными средствами”, - сказано в сообщении правоохранителей.



Следственным Основянского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество).

“Все обстоятельства происшествия устанавливаются”, - заключили полицейские.

В магазине B2B Jewelry на проспекте Победы в Киеве корреспонденту LIGA.net сообщили, что работают в обычном режиме и продолжают выплаты. По словам сотрудников магазина, деньги получили уже 30 000 человек.

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