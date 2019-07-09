В мире уменьшается количество долларовых миллионеров

В 2018 году в мире насчитывалось 18 миллионов человек с состоянием больше $1 млн. Это на 0,3% меньше, чем в 2017 году. Об этом сообщает DW со ссылкой на данные консалтинговой фирмы Capgemini.

Как отмечают эксперты, сокращение числа миллионеров наблюдается впервые за 10 лет, со времен кризиса 2008 года.

Совокупное состояние миллионеров также уменьшилось по сравнению с предыдущим годом - почти на 3 процентных пункта, до $68,1 трлн. "Падение рынков акций, как правило, бьет особенно сильно", - прокомментировал ситуацию эксперт компании Клаус-Георг Майер.

По числу долларовых миллионеров по-прежнему лидирует Германия. Первое место занимают США, затем следуют Япония, Германия и Китай. Гражданством этих четырех стран обладает больше 60% миллионеров в мире.

В июне глава французской корпорации LVMH Бернар Арно присоединился к Джеффу Безосу и Биллу Гейтсу и стал третьим человеком в мире, чье состояние превысило $100 млрд.

В 2019 году Forbes насчитал в Украине семь долларовых миллиардеров.

Ранее сообщалось, что Украина вошла в топ-10 стран по росту числа миллионеров. Эксперты прогнозируют, что к 2023 году количество людей с состоянием от $1 млн до $30 млн в Украине вырастет на 9,2%. По итогам декларационной кампании 2018 года доходы сверх 1 млн грн задекларировали 4817 украинцев.