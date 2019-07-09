Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
09.07.2019, 09:39

В мире уменьшается количество долларовых миллионеров

В мире уменьшается количество долларовых миллионеров

Впервые с 2008 года число миллионеров сократилось, причина - падения на фондовых рынках

В 2018 году в мире насчитывалось 18 миллионов человек с состоянием больше $1 млн. Это на 0,3% меньше, чем в 2017 году. Об этом сообщает DW со ссылкой на данные консалтинговой фирмы Capgemini.

Как отмечают эксперты, сокращение числа миллионеров наблюдается впервые за 10 лет, со времен кризиса 2008 года.

Совокупное состояние миллионеров также уменьшилось по сравнению с предыдущим годом - почти на 3 процентных пункта, до $68,1 трлн. "Падение рынков акций, как правило, бьет особенно сильно", - прокомментировал ситуацию эксперт компании Клаус-Георг Майер.

По числу долларовых миллионеров по-прежнему лидирует Германия. Первое место занимают США, затем следуют Япония, Германия и Китай. Гражданством этих четырех стран обладает больше 60% миллионеров в мире.

В июне глава французской корпорации LVMH Бернар Арно присоединился к Джеффу Безосу и Биллу Гейтсу и стал третьим человеком в мире, чье состояние превысило $100 млрд.

В 2019 году Forbes насчитал в Украине семь долларовых миллиардеров.

Ранее сообщалось, что Украина вошла в топ-10 стран по росту числа миллионеров. Эксперты прогнозируют, что к 2023 году количество людей с состоянием от $1 млн до $30 млн в Украине вырастет на 9,2%. По итогам декларационной кампании 2018 года доходы сверх 1 млн грн задекларировали 4817 украинцев.

Отправить:
Распечатать:
Теги: миллионер, долларовый миллионер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 