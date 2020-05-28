Выдан первый кредит по программе "5-7-9%"

Фермерское хозяйство «Таврическая ягода» получило первый кредит по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» под гарантии Фонда развития предпринимательства, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Компания получила в кредит 1,5 млн грн на 5 лет. Фермерское хозяйство основано в 2018 году, занимается садоводством и выращиванием ягод. Кредитные деньги использовали для организации системы водоснабжения - в частности, заказали проект для подключения в системе водоснабжения села Приморское.
«Благодаря инструменту частных кредитных гарантий мы разблокировали доступное кредитование для предпринимателей, на которых банки не обращали внимания. Речь идет о тех, которые решили создать собственное дело с нуля и, кроме идеи, не имеют ни приемлемого залогового имущества, ни отчетности и истории деятельности», - говорит исполнительный директор Фонда развития предпринимательства Руслан Гашев.
С 1 марта предприниматели могут получить кредит по программе "5-7-9%" под кредитные гарантии.
Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".