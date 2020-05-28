Выдан первый кредит по программе "5-7-9%"

Фермерское хозяйство «Таврическая ягода» получило первый кредит по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» под гарантии Фонда развития предпринимательства, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.



Компания получила в кредит 1,5 млн грн на 5 лет. Фермерское хозяйство основано в 2018 году, занимается садоводством и выращиванием ягод. Кредитные деньги использовали для организации системы водоснабжения - в частности, заказали проект для подключения в системе водоснабжения села Приморское.

«Благодаря инструменту частных кредитных гарантий мы разблокировали доступное кредитование для предпринимателей, на которых банки не обращали внимания. Речь идет о тех, которые решили создать собственное дело с нуля и, кроме идеи, не имеют ни приемлемого залогового имущества, ни отчетности и истории деятельности», - говорит исполнительный директор Фонда развития предпринимательства Руслан Гашев.

С 1 марта предприниматели могут получить кредит по программе "5-7-9%" под кредитные гарантии.

Фонд развития предпринимательства - финансовое учреждение, которое предоставляет кредиты за счет собственных средств банкам-партнерам для последующего кредитования микро-, малых и средних предприятий. Единственный участник этого фонда - Министерство финансов. Сейчас фонд управляет программой "Доступные кредиты 5-7-9%".

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" стартовала 1 февраля. За первые 100 дней работы программы банки выдали 462 кредита на общую сумму 283 500 000 грн и отказали в 1241 случае.

Министр экономики Петрашко сказал, что программа "5-7-9%" не заработала на полную мощность. По его словам, до 500 выданных кредитов - это очень мало, а банки не хотят брать на себя риски выдачи денег.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".