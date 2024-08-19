Аналитики ICU спрогнозировали курс доллара на конец года: больше на 30 копеек

Резервы НБУ могут превысить $43 млрд в конце 2024 года, то есть будут больше, чем в конце 2023 года

Доллар. Фото Despositfoto

В финансовой группе ICU прогнозируют, что к концу 2024 года обменный курс гривни к доллару США составит 42,6 грн/долл.

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Об этом говорится в релизе пресс-службы фингруппы со ссылкой на данные главы департамента макроэкономических исследований группы Виталия Варвищука.

"Механизм сглаживания колебаний используемого НБУ валютного курса не всегда работает в совершенстве, поэтому кое-где на рынке случаются периоды умеренной турбулентности. Однако фундаментально НБУ движется в правильном направлении, постепенно ослабляя гривню. Мы сохраняем наш прогноз обменного курса в конце года практически неизменным – на уровне 42.6 грн/долл (предварительный прогноз: 42.3 грн/долл)", – говорится в тексте релиза.

В фингруппе отмечают, что дефицит внешней торговли остается в Украине высоким, также сохраняется отток частного капитала. Однако все эти оттоки полностью перекрываются международной финансовой помощью.

Такая же ситуация, полагают финансисты, будет сохраняться в ближайшем будущем.

При этом приливы внешней финансовой помощи во втором полугодии будут по крайней мере на 60% выше объемов в первом полугодии.

"Если вся запланированная помощь поступит вовремя, то резервы НБУ могут превысить $43 млрд в конце 2024 года, то есть будут больше, чем в конце 2023 года. Такой уровень будет комфортным и позволит НБУ сохранить полный контроль за валютным рынком", – отмечают в ICU.

В то же время они обращают внимание на то, что финансирование дефицита государственного бюджета будет ключевым вызовом во втором полугодии 2024 года, ведь расходы на оборону могут превысить показатели текущего плана почти на 500 млрд грн. Большая часть этих расходов будет перекрыта дополнительными налоговыми поступлениями, однако более 200 млрд грн придется еще привлечь посредством долга из внутренних источников.

"Поэтому, по нашему мнению, вероятность сценария ограниченного монетарного финансирования дефицита бюджета в конце года постепенно растет", – предупреждают в финкомпании.