Аналітики ICU спрогнозували курс долара на кінець року: більше на 30 копійок

Резерви НБУ можуть перевищити $43 млрд наприкінці 2024 року, тобто будуть більшими, ніж наприкінці 2023 року

Долар. Фото Despositfoto

У фінансовій групі ICU прогнозують, що на кінець 2024 року обмінний курс гривні до долара США складе 42,6 грн/дол.

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Про це йдеться у релізі пресслужби фінгрупи з посиланням на дані голови департаменту макроекономічних досліджень групи Віталія Варвищука.

"Механізм згладжування коливань валютного курсу, що використовується НБУ, не завжди працює досконало, тож подекуди на ринку трапляються періоди помірної турбулентності. Проте фундаментально НБУ рухається у правильному напрямку, поступово послаблюючи гривню. Ми зберігаємо наш прогноз обмінного курсу наприкінці року практично незмінним – на рівні 42.6 грн/дол (попередній прогноз: 42.3 грн/дол)", – йдеться у тексті релізу.

У фінгрупі зазначають, що дефіцит зовнішньої торгівлі залишається в Україні високим, також зберігаються відпливи приватного капіталу. Проте всі ці відпливи повністю перекриваються міжнародною фінансовою допомогою.

Така ж ситуація, вважають фінансисти, зберігатиметься у близькому майбутньому.

До того ж припливи зовнішньої фінансової допомоги у другому півріччі будуть принаймні на 60% вищими за обсяги у першому півріччі.

"Якщо вся запланована допомога надійде вчасно, то резерви НБУ можуть перевищити $43 млрд наприкінці 2024 року, тобто будуть більшими, ніж наприкінці 2023 року. Такий рівень буде комфортним та дозволить НБУ зберегти повний контроль за валютним ринком", – зазначають в ICU.

Водночас вони звертають увагу на те, що фінансування дефіциту державного бюджету буде ключовим викликом у другому півріччі 2024 року, адже витрати на оборону можуть перевищити показники поточного плану майже на 500 млрд грн. Велика частина цих витрат буде перекрита додатковими податковими надходженнями, проте понад 200 млрд грн доведеться ще залучити у вигляді боргу із внутрішніх джерел.

"Тож, на нашу думку, ймовірність сценарію обмеженого монетарного фінансування дефіциту бюджету наприкінці року поступово зростає", – попереджають у фінкомпанії.