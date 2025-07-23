Джек Дорси вернулся в индекс S&P 500 с новой компанией
Компания Block Inc., основанная создателем Twitter Джеком Дорси, попала в один из основных американских фондовых индексов S&P 500. Об этом сообщила S&P Global.
Block заменила в S&P 500 нефтедобывающего гиганта Hess, которого купил Chevron. Изменения вступили в силу с 23 июля.
S&P 500 включает крупнейшие публичные компании США и является одним из самых влиятельных фондовых индексов в мире. Block уже давно соответствовала критериям для включения в индекс, но ее опередила криптобиржа Coinbase которая вошла в S&P 500 в мае этого года.
Block, ранее известная как Square, – это финтех-компания, основанная в 2009 году Джеком Дорси и Джимом Маккелви. Компания предоставляет услуги по обработке платежей, финансовые услуги и программные решения для бизнеса и частных лиц через такие продукты, как Square и CashApp, а также инструменты для расчета заработной платы и торговли криптовалютой.
Block Inc является одним из самых известных спонсоров Bitcoin. Согласно последним данным Bitbo, Block владеет 8584 BTC.
Twitter, основателем и гендиректором которого был Джек Дорси, исключили из индекса S&P 500 1 ноября 2022 года. Это произошло после того, как компанию, управлявшую социальной сетью, купил миллиардер Илон Маск.
Методология индекса S&P 500 предусматривает, что компании могут быть исключены, если они участвуют в слиянии, поглощении или соответствуют критериям существенной реструктуризации.
- S&P 500 – это фондовый индекс, в состав которого входят акции 500 крупнейших публичных компаний США. Он управляется рейтинговым агентством Standard & Poor's. В него входят ценные бумаги таких компаний, как Alphabet Inc., Amazon, American Airlines, Apple Inc., Berkshire Hathaway, Boeing, Coca-Cola Company, Disney, Domino's, General Motors, HP Inc., IBM, Intel, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, Mastercard, Mondelez International, Nike Inc., PepsiCo, Pfizer, Starbucks, Tesla Inc., Visa и многих других.
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