Джек Дорси вернулся в индекс S&P 500 с новой компанией

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Компания Block Inc., основанная создателем Twitter Джеком Дорси, попала в один из основных американских фондовых индексов S&P 500. Об этом сообщила S&P Global.

Block заменила в S&P 500 нефтедобывающего гиганта Hess, которого купил Chevron. Изменения вступили в силу с 23 июля.

S&P 500 включает крупнейшие публичные компании США и является одним из самых влиятельных фондовых индексов в мире. Block уже давно соответствовала критериям для включения в индекс, но ее опередила криптобиржа Coinbase которая вошла в S&P 500 в мае этого года.

Block, ранее известная как Square, – это финтех-компания, основанная в 2009 году Джеком Дорси и Джимом Маккелви. Компания предоставляет услуги по обработке платежей, финансовые услуги и программные решения для бизнеса и частных лиц через такие продукты, как Square и CashApp, а также инструменты для расчета заработной платы и торговли криптовалютой.

Block Inc является одним из самых известных спонсоров Bitcoin. Согласно последним данным Bitbo, Block владеет 8584 BTC.

Twitter, основателем и гендиректором которого был Джек Дорси, исключили из индекса S&P 500 1 ноября 2022 года. Это произошло после того, как компанию, управлявшую социальной сетью, купил миллиардер Илон Маск.

Методология индекса S&P 500 предусматривает, что компании могут быть исключены, если они участвуют в слиянии, поглощении или соответствуют критериям существенной реструктуризации.