Джек Дорсі повернувся в індекс S&P 500 з новою компанією

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Компанія Block Inc., заснована творцем Twitter Джеком Дорсі, потрапила до одного з основних американських фондових індексів S&P 500. Про це повідомила S&P Global.

Block замінила в S&P 500 нафтовидобувного гіганта Hess, якого купив Chevron. Зміни набули чинності з 23 липня.

S&P 500 містить найбільші публічні компанії США і є одним із найвпливовіших фондових індексів у світі. Block уже давно відповідала критеріям для внесення в індекс, але її випередила криптобіржа Coinbase, яка увійшла до S&P 500 у травні цього року.

Block, раніше відома як Square, – це фінтех-компанія, заснована в 2009 році Джеком Дорсі та Джимом Маккелві. Компанія надає послуги з обробки платежів, фінансові послуги та програмні рішення для бізнесу й приватних осіб через такі продукти, як Square та CashApp, а також інструменти для розрахунку заробітної плати й торгівлі криптовалютою.

Block Inc є одним із найвідоміших спонсорів Bitcoin. Згідно з останніми даними Bitbo, Block володіє 8584 BTC.

Twitter, засновником і гендиректором якого був Джек Дорсі, вилучили з індексу S&P 500 1 листопада 2022 року. Це сталося після того, як компанію, що керувала соціальною мережею, купив мільярдер Ілон Маск.

Методологія індексу S&P 500 передбачає, що компанії можуть бути вилучені, якщо вони беруть участь у злитті, поглинанні або відповідають критеріям суттєвої реструктуризації.