Фейковая новость о тарифах привела к взлету фондового рынка США на $2,4 трлн за пол часа

Фейковая новость о тарифах Трампа повлекла за собой бешеные качели на фондовом рынке США

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Утром в понедельник, 7 апреля, на фондовом рынке США произошли безумные колебания из-за фейковой новости – за полчаса он взлетел на $2,4 трлн, а затем так же резко упал. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Причиной колебаний американского фондового рынка стала фейковая новость о том, что президент США Дональд Трамп якобы рассматривает 90-дневный перерыв по введению тарифов для всех стран, кроме Китая.

Эта дезинформация появилась в соцсетях около 10:10 утра за Нью-Йорком со ссылкой на слова директора Национального экономического совета Кевина Хассета. В 10:13 в соцсети X (Twitter) ее опубликовал популярный аккаунт Walter Bloomberg, размещающий новости, связанные с биржевой торговлей.

Эту фейковую новость без проверки опубликовали и многочисленные Telegram-каналы и некоторые авторитетные медиа в Украине.

Позже выяснилось, что информация не поступала из официальных источников, но трейдеры отреагировали мгновенно.

Индекс S&P 500, падавший в начале дня на 4,7%, неожиданно вырос на 3,4% всего за 10 минут — с 10:08 до 10:18 утра, прибавив $2,4 трлн рыночной капитализации.

Однако уже через 23 минуты — к 10:41 — весь рост исчез. S&P 500 потерял $2,5 трлн, когда Белый дом официально опроверг информацию о "тарифной паузе".

Газета отмечает, что человек, стоящий за аккаунтом Walter Bloomberg, заявил, что впервые увидел это название около 10:09 утра.

"Я не смог ничего найти на главных каналах в то время. После быстрого поиска на X, я отследил заголовок к публикации T3 Trading Group, LLC. Учитывая движение рынка (+4,5%), я считал заголовок достоверным и опубликовал его в 10:13", – подчеркнул человек, публикующий информацию Walter.

По информации газеты, аккаунт X под названием T3 Live разместил такое же название в 10:12. Первым упоминанием о названии оказался пост в 10:11 от анонимного аккаунта под названием Hammer Capital с 692 подписчиками и биографией "Memes & Vibes".

В 10:18 в эфире CNBC появилась наложенная подпись без указания авторства: "Хассет: Трамп рассматривает возможность 90-дневной паузы в тарифах для всех стран, кроме Китая". В 10:20 Reuters распространило эту же новость, но уже со ссылкой на CNBC.

Оба агентства позже извинились и официально отозвали сообщение.

Первоначальное название, возможно, было неточным изложением интервью, которое Хассетт дал на Fox News в понедельник утром. Его спросили, рассматривает ли Белый дом возможность 90-дневной паузы по тарифам.

"Да, я думаю, что президент решит то, что решит президент. Более 50 стран ведут переговоры с президентом", – ответил Хассетт, не уточняя, возможна ли такая пауза.