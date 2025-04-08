Фейкова новина про тарифи спричинила злет фондового ринку США на $2,4 трлн за пів години

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Вранці у понеділок, 7 квітня, на фондовому ринку США відбулися шалені коливання через фейкову новину – за пів години він злетів на $2,4 трлн, а потім так само різко впав. Про це пише The Wall Street Journal.

Причиною коливань американського фондового ринку стала фейкова новина про те, що президент США Дональд Трамп нібито розглядає 90-денну перерву у запровадженні тарифів для всіх країн, крім Китаю.

Ця дезінформація з'явилася у соцмережах близько 10:10 ранку за Нью-Йорком із посиланням на слова директора Національної економічної ради Кевіна Гассета. О 10:13 у соцмережі X (Twitter) її опублікував популярний акаунт Walter Bloomberg, що розміщує новини, пов’язані з біржовою торгівлею.

Цю фейкову новину без перевірки опублікували і численні Telegram-канали та навіть деякі авторитетні медіа в Україні.

Згодом з’ясувалося, що інформація не надходила з офіційних джерел, але трейдери відреагували миттєво.

Індекс S&P 500, який на початку дня падав на 4,7%, несподівано зріс на 3,4% усього за 10 хвилин — з 10:08 до 10:18 ранку, додавши $2,4 трлн ринкової капіталізації.

Однак вже за 23 хвилини — до 10:41 — усе зростання зникло. S&P 500 втратив $2,5 трлн, коли Білий дім офіційно спростував інформацію про "тарифну паузу".

Газета зазначає, що людина, яка стоїть за акаунтом Walter Bloomberg, заявила, що вперше побачила цей заголовок близько 10:09 ранку.

"Я не зміг нічого знайти на головних каналах у той час. Після швидкого пошуку на X, я відстежив заголовок до публікації T3 Trading Group, LLC. Враховуючи рух ринку (+4,5%), я вважав заголовок достовірним і опублікував його о 10:13", – наголосила людина, яка публікує інформацію у Walter Bloomberg.

За інформацією газети, акаунт X під назвою T3 Live розмістив такий самий заголовок о 10:12. Найпершою згадкою про заголовок виявився пост о 10:11 від анонімного акаунта під назвою Hammer Capital із 692 підписниками і біографією Memes & Vibes.

О 10:18 в ефірі CNBC зʼявився накладений підпис без зазначення авторства: "Гассет: Трамп розглядає можливість 90-денної паузи в тарифах для всіх країн, крім Китаю". О 10:20 Reuters поширило цю ж новину, але вже з посиланням на CNBC.

Обидва агентства пізніше вибачилися та офіційно відкликали повідомлення.

Початковий заголовок, можливо, був неточним викладом інтерв'ю, яке Гассетт дав на Fox News у понеділок вранці. Його запитали, чи розглядає Білий дім можливість 90-денної паузи щодо тарифів.

"Так, я думаю, що президент вирішить те, що вирішить президент. Понад 50 країн ведуть переговори з президентом", – відповів Гассетт, не уточнюючи, чи можлива така пауза.