ФК Верес продал все акции, выставленные на IPO. Привлек 50 млн грн
30.09.2021, 11:01
Фото: пресс-служба ФК Верес
Ровенский народный футбольный клуб Верес завершил размещение 100% акций через IPO на фондовой бирже ПФТС. Об этом сообщает пресс-служба биржи.
На протяжении апреля-сентября было заключено 363 биржевых контракта на общую сумму 50 млн грн, говорится в сообщении.
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ФК Верес разместил на ПФТС 500 000 простых именных акций по цене 100 грн за акцию.
В апреле президент футбольного клуба Игорь Надеин обещал, что после завершения IPO будет сформирован новый наблюдательный совет клуба из числа акционеров.
ФК Верес (Ровно) – украинский футбольный клуб, участник соревнований Первой лиги. Клуб основан в 1957 году. Участник высшей лиги Украины в сезонах 1992/93 – 1994/95, 2017/18. Полуфиналист Кубка Украины 1993/94. Президент клуба – Иван Надеин, владелец группы компаний "Укртепло", которому принадлежат 73,33% уставного капитала ФК Верес. Помимо Надеина, его крупным акционером с 26,67% является также Общественный союз "Ривненский футбольный клуб "Верес".
- 12 марта 2021 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила проспект эмиссии акций ПАО "Ривненский футбольный клуб "Верес". 13 апреля ФК Верес получил заявок на покупку акций на сумму 35,7 млн грн в первый день продажи акций на бирже ПФТС.
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