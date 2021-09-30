ФК Верес продал все акции, выставленные на IPO. Привлек 50 млн грн

Ровенский народный футбольный клуб Верес завершил размещение 100% акций через IPO на фондовой бирже ПФТС. Об этом сообщает пресс-служба биржи.

На протяжении апреля-сентября было заключено 363 биржевых контракта на общую сумму 50 млн грн, говорится в сообщении. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

ФК Верес разместил на ПФТС 500 000 простых именных акций по цене 100 грн за акцию.

В апреле президент футбольного клуба Игорь Надеин обещал, что после завершения IPO будет сформирован новый наблюдательный совет клуба из числа акционеров.

Читайте также История | ФК Верес Ровно выходит на IPO. Зачем и кто владеет "народным клубом"? ФК Верес (Ровно) – украинский футбольный клуб, участник соревнований Первой лиги. Клуб основан в 1957 году. Участник высшей лиги Украины в сезонах 1992/93 – 1994/95, 2017/18. Полуфиналист Кубка Украины 1993/94. Президент клуба – Иван Надеин, владелец группы компаний "Укртепло", которому принадлежат 73,33% уставного капитала ФК Верес. Помимо Надеина, его крупным акционером с 26,67% является также Общественный союз "Ривненский футбольный клуб "Верес".

Роман Брыль

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