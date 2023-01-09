Фондовые индексы США и Азии демонстрируют рост с начала года

Американские и азиатские фондовые индексы по итогам первой недели 2023 года демонстрируют рост, пишет financialexpress.

По состоянию на закрытие пятницы, промышленный индекс Dow вырос на 1,43%, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite выросли примерно на 1,45% и 0,98% соответственно с начала года.

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Настроения инвесторов на прошлой неделе улучшили новые данные о замедлении роста заработных плат в США (зарплаты в декабре выросли на 4,6% при прогнозе роста в 4,8%).

Кроме того, ежемесячный отчет Министерства труда США, опубликованный на прошлой неделе, показал, что в декабре прирост рабочих мест в стране составил 223 000, что является наименьшим значением за два года.

Все это является дополнительными факторами возможного предстоящего понижения уровня инфляции и смягчения политики ФРС.

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В свою очередь, в первый день второй торговой недели 2023 года ведущие фондовые индексы Азии также торгуются в плюсе. Индекс Hang Seng поднялся на 1,98% больше, чем закрытие предыдущего дня, индекс Shanghai Composite – на 0,72%.

Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0,74% в понедельник, более чем удвоив свой прирост.

В 2022 году мировые рынки акций и облигаций потеряли более $30 трлн – это самый высокий показатель после глобального финансового кризиса 2008 года.

Согласно Bloomberg Billionaires Index, первые 500 самых богатых людей мира потеряли в 2022 году $1,4 трлн, в том числе почти $100 млрд — российские олигархи.

Наталія Софієнко

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