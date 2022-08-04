Фондовый рынок Украины возобновляет работу: почти все ограничения отменяются с 8 августа

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) решила с 8 августа отменить почти все ограничения на осуществление сделок на рынках капитала и организованных товарных рынках, которые были введены 24 февраля. Об этом сообщается на сайте комиссии.

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"В течение пяти месяцев войны рынки капитала и товарные рынки работали в ручном режиме. Регулятор внимательно отслеживал и анализировал результаты каждой разрешенной операции. При мирной жизни это нонсенс, но война продиктовала свои условия. Благодаря индивидуальному подходу и умеренной позиции мы смогли побороть панические настроения, сохранить активы и не допустить дефолты по ряду ценных бумаг", — заявил глава НКЦБФР Руслан Магомедов.

Ограничения деятельности бирж были введены в первые часы полномасштабной российской агрессии.

Регулятор заявил, что это было сделано для того, чтобы противостоять паническим действиям, которые могли бы обрушить рынки и лишить возможности их полноценной работы в будущем, сохранить данные и права собственности.

Затем замораживание рынков позволило найти активы, связанные с Россией и Беларусью, и ограничить возможности таких компаний вести бизнес в Украине.

"Шаг по разблокированию рынков капитала и товарных рынков является своевременным и взвешенным, ведь участники рынков подтвердили готовность к развитию финансового сектора", – сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В сентябре 2020 года премьер Шмыгаль заявил, что рассчитывает на создание в Украине фондового рынка.

В июне 2021 года Кабинет Министров подписал меморандум о создании в Украине в течение трех лет Национальной биржи по торговле капиталом и товарами (NEXT).

Андрей Водяный

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