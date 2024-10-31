Обвал акций Trump Media: Дональд Трамп потерял $1,3 млрд за день
Цена акций Trump Media & Technology Group кандидата в президенты США Дональда Трампа обвалилась на 22,3%, что стало худшим однодневным падением стоимости акций с момента выхода медиакомпании на биржу в марте этого года. Об этом сообщает CNN Business.
До падения цены акций доля Трампа в Trump Media оценивалась в $5,9 млрд, после закрытия торговой сессии в среду, 30 октября, — уже в $4,6 млрд. Это означает, что Дональд Трамп за один день потерял $1,3 млрд личного капитала.
В CNN отмечают, что не было никаких объективных причин, вызвавших обвал акций: Trump Media не опубликовала никаких важных новостей, которые могли бы объяснить падение.
Акции Trump Media стали для трейдеров Уолл-стрит индикатором перспективы возвращения Трампа в Белый дом, поскольку актив компании — соцсеть Truth Social — может стать платформой для президентских коммуникаций, если Трамп победит.
В период с 23 сентября и конца октября стоимость акций Trump Media выросла в четыре раза, когда ожидания трейдеров победы Трампа на выборах были особенно высоки.
- 2 августа 2024 года состояние Трампа упало на $900 млн после вступления Харрис в президентскую гонку.
- 15 августа акции соцсети Трампа упали после интервью на платформе Х.
- 29 октября биткоин резко вырос до $72 400 из-за ожиданий победы Трампа на выборах.