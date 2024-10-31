Обвал акций Trump Media: Дональд Трамп потерял $1,3 млрд за день

До обвала — с 23 сентября и конца октября — стоимость акций Trump Media выросла в четыре раза

Фото: Errik S. Lesser/EPA

Цена акций Trump Media & Technology Group кандидата в президенты США Дональда Трампа обвалилась на 22,3%, что стало худшим однодневным падением стоимости акций с момента выхода медиакомпании на биржу в марте этого года. Об этом сообщает CNN Business.

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До падения цены акций доля Трампа в Trump Media оценивалась в $5,9 млрд, после закрытия торговой сессии в среду, 30 октября, — уже в $4,6 млрд. Это означает, что Дональд Трамп за один день потерял $1,3 млрд личного капитала.

В CNN отмечают, что не было никаких объективных причин, вызвавших обвал акций: Trump Media не опубликовала никаких важных новостей, которые могли бы объяснить падение.

Акции Trump Media стали для трейдеров Уолл-стрит индикатором перспективы возвращения Трампа в Белый дом, поскольку актив компании — соцсеть Truth Social — может стать платформой для президентских коммуникаций, если Трамп победит.

В период с 23 сентября и конца октября стоимость акций Trump Media выросла в четыре раза, когда ожидания трейдеров победы Трампа на выборах были особенно высоки.