Обвал акцій Trump Media: Дональд Трамп втратив $1,3 млрд за день
Ціна акцій Trump Media & Technology Group кандидата в президенти США Дональда Трампа впала на 22,3%, що стало найгіршим одноденним зменшенням вартості акцій з моменту виходу медіакомпанії на біржу в березні цього року. Про це повідомляє CNN Business.
До падіння ціни акцій частка Трампа в Trump Media оцінювалася у $5,9 млрд, після закриття торгової сесії в середу, 30 жовтня, — вже у $4,6 млрд. Це означає, що Дональд Трамп за один день втратив $1,3 млрд власного капіталу.
У CNN зазначають, що не було жодних об'єктивних причин, які б спричинили обвал акцій: Trump Media не опублікувала жодних важливих новин, які могли б пояснити падіння.
Акції Trump Media стали для трейдерів Волл-стріт індикатором перспективи повернення Трампа до Білого дому, оскільки актив компанії – соцмережа Truth Social – може стати платформою для президентських комунікацій, якщо Трамп переможе.
У період з 23 вересня та кінця жовтня вартість акцій Trump Media зросла вчетверо, коли очікування трейдерів перемоги Трампа на виборах були особливо високі.
- 2 серпня 2024 року статки Трампа впали на $900 млн після вступу Гарріс до президентських перегонів.
- 15 серпня акції соцмережі Трампа впали після інтерв'ю на платформі Х.
- 29 жовтня біткоїн різко зріс до $72 400 через очікування перемоги Трампа на виборах.