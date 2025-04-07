Паника на биржах. Торги в Азии закрылись обвалом, Европа тоже падает

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Главные фондовые индексы резко упали в понедельник, 7 апреля, после того, как президент США Дональд Трамп не показал никаких признаков отступления от своих планов по тарифам, а инвесторы начали ставить на то, что растущий риск рецессии заставит Федеральную резервную систему США снизить процентные ставки уже в мае. Об этом сообщает Reuters.

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Фьючерсные рынки быстро отреагировали на это, учитывая почти пять снижений ставок на четверть пункта этого года, что повлекло за собой резкое падение доходностей гособлигаций и ослабление доллара на фоне роста спроса на безопасные активы.

Инвесторы надеялись, что потеря триллионов долларов и вероятный удар по экономике заставит Трампа пересмотреть свои планы.

Фьючерсы на S&P 500 снизились на 2,2% в условиях волатильной торговли, а фьючерсы на Nasdaq упали на 2,4%, оба показателя меньше, чем в начале торгов в Азии, но ожидается, что они прибавятся к почти $6 триллионам потерь на рынке на прошлой неделе.

Мучительное падение также охватило Европу, где широкий индекс Stoxx 600 снизился на 4%, в том числе акции любимцев рынка пострадали, поскольку инвесторы были вынуждены продавать свои активы. Акции оборонных компаний упали на 4,3%, банки потеряли 5% за день и уже более 20% от последнего максимума, что подтверждает наличие медвежьего рынка.

В Азии Гонконгский Hang Seng пережил самый большой однодневный спад на 13% с 1997 года. В Китае индекс CSI 300 упал на 7%, но приостановил падение после того, как государственные медиа сообщили о покупке суверенным фондом Китая Central Huijin.

Опасения роста экономических проблем заставили рынки фьючерсов ожидать снижения ставок на четверть пункта от Федеральной резервной системы в этом году, пишет издание. Рынки даже прогнозировали 54%-ю вероятность снижения ставок уже в мае, хотя глава ФРС Джером Пауэлл в пятницу заявил, что центробанк не будет спешить.

Это способствовало росту спроса на гособлигации в начале торгов, и доходность 10-летних облигаций приблизилась к самому низкому уровню за шесть месяцев – 3,86%. Однако это движение не удержалось, и к концу дня доходность осталась на уровне 3,992%.

Отскок привел доллар к его начальным низким уровням по отношению к безопасным валютам, но он еще снизился на 0,4% по отношению к японской иене на уровне 146,2, и на 0,8% по отношению к швейцарскому франку на уровне 0,8533.

Евро оставался стабильным на уровне 1,1005 доллара, якобы выигрывая от нервозности по отношению к доллару, хотя австралийский доллар, ориентированный на внешнюю торговлю, снизился еще на 0,5%.

Ожидается, что потребительские цены в США, которые будут обнародованы на этой неделе, вырастут еще на 0,3% в марте, но аналитики считают, что это лишь вопрос времени, когда тарифы значительно повысят цены на все – от еды до автомобилей.

Даже золото пострадало от распродаж, снизившись на 0,3% до 3026 долларов за унцию.