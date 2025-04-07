Паніка на біржах. Торги в Азії закрилися обвалом, Європа теж падає

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Головні фондові індекси різко впали в понеділок, 7 квітня, після того, як президент США Дональд Трамп не показав жодних ознак відступу від своїх планів щодо тарифів, а інвестори почали ставити на те, що дедалі більший ризик рецесії змусить Федеральну резервну систему США знизити процентні ставки вже в травні. Про це інформує Reuters.

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Ф'ючерсні ринки швидко відреагували на це, врахувавши майже п'ять знижень ставок на чверть пункту цього року, що спричинило різке падіння дохідностей держоблігацій і ослаблення долара на фоні зростання попиту на безпечні активи.

Інвестори сподівалися, що втрата трильйонів доларів та ймовірний удар по економіці змусить Трампа переглянути свої плани.

Ф'ючерси на S&P 500 знизилися на 2,2% в умовах волатильної торгівлі, а ф'ючерси на Nasdaq впали на 2,4%, обидва показники менші, ніж на початку торгів у Азії, але очікується, що вони додадуться до майже $6 трильйонів втрат на ринку минулого тижня.

Болюче падіння також охопило Європу, де широкий індекс Stoxx 600 знизився на 4%, зокрема акції улюбленців ринку постраждали, оскільки інвестори були змушені продавати свої активи. Акції оборонних компаній впали на 4,3%, банки втратили 5% за день і вже понад 20% від останнього максимуму, що підтверджує наявність ведмежого ринку.

В Азії Гонконгський Hang Seng пережив найбільший одноденний спад на 13% з 1997 року. У Китаї індекс CSI 300 впав на 7%, але зупинив падіння після того, як державні медіа повідомили про купівлю суверенним фондом Китаю Central Huijin.

Побоювання щодо зростання економічних проблем змусили ринки ф'ючерсів очікувати зниження ставок на чверть пункту від Федеральної резервної системи цього року, пише видання. Ринки навіть прогнозували 54%-у ймовірність зниження ставок уже в травні, хоча голова ФРС Джером Пауелл в п’ятницю заявив, що центробанк не поспішатиме.

Це сприяло зростанню попиту на держоблігації на початку торгів, і дохідність 10-річних облігацій наблизилася до найнижчого рівня за шість місяців – 3,86%. Проте цей рух не втримався, і до кінця дня дохідність залишилася на рівні 3,992%

Відскок привів долар до його початкових низьких рівнів щодо безпечних валют, але він ще знизився на 0,4% щодо японської єни на рівні 146,2 і на 0,8% щодо швейцарського франка на рівні 0,8533.

Євро залишався стабільним на рівні 1,1005 долара, нібито виграючи від нервозності щодо долара, хоча австралійський долар, орієнтований на зовнішню торгівлю, знизився ще на 0,5%.

Очікується, що споживчі ціни в США, які будуть оприлюднені цього тижня, зростуть ще на 0,3% у березні, але аналітики вважають, що це лише питання часу, коли тарифи значно підвищать ціни на все – від їжі до автомобілів.

Навіть золото постраждало від розпродажів, знизившись на 0,3% до 3026 доларів за унцію.