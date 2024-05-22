Регулятор отказал НК "Верес" в допэмиссии акций. Она могла спасти клуб от банкротства

Фото: НК "Верес" / Facebook

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) отказала ПАО "Ровенский народный клуб "Верес" провести дополнительную эмиссию акций на 81,7 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес

Футбольный клуб находится под процедурой санации и пытается избежать банкротства.

Согласно плану санации, клуб должен был увеличить уставный капитал через допэмиссию акций, которые распределились бы среди его кредиторов.

Регулятор объяснил решение отказать в эмиссии акций тем, что "договоры, заключенные с лицами, являющимися участниками размещения, в результате которых возникли денежные обязательства в ПАО, не были согласованы соответствующим органом общества (клуба. – Ред.) в порядке, установленном Законом Украины "Об акционерных обществах".

Верес был первым в Украине футбольным профессиональным клубом, разместившим акции на бирже: в 2021 году через IPO на ПФТС клуб привлек 50 млн грн.

В ноябре 2023 года суд по обращению ООО "Строительная фирма Базиспромбуд" открыл производство по делу о банкротстве Вереса.

Базиспромбуд – генеральный подрядчик строительства тренировочной базы Вереса. В 2021 году компания была выбрана для строительства двух полноразмерных полей с искусственным и натуральным покрытием в Ровно.

Верес задолжал подрядчику 52,27 млн грн, плюс 2,44 млн грн неустойки.

В феврале 2024 года комитет кредиторов во главе с Базиспромбудом согласовал план санации, предусматривающий прощение долга в обмен на вхождение в акционерный капитал клуба. С этой целью Верес должен будет увеличить уставный капитал путем дополнительной эмиссии акций, в которые будут переведены денежные обязательства Вереса.

Помимо Базиспромбуда, Верес имеет 2 млн грн долгов перед ООО "Верес Секьюрити" и 27,5 млн грн перед неуказанным физическим лицом.

По состоянию на февраль этого года уставной капитал НК "Верес" составлял 56 млн грн, основной акционер – президент клуба Иван Надеин с долей 32,2% акций.

Верес выступает в Премьер-лиге Украины и за тур до конца чемпионата находится на грани вылета в Первую лигу.