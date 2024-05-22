Регулятор відмовив НК "Верес" у додатковій емісії акцій. Це б врятувало клуб від банкрутства
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) відмовила ПАТ "Рівненський народний клуб "Верес" провести додаткову емісію акцій на 81,7 млн грн. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
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Футбольний клуб перебуває під процедурою санації та намагається уникнути банкрутства.
Згідно з планом санації, клуб мав збільшити статутний капітал через додаткову емісію акцій, які б розподілилися серед його кредиторів.
Регулятор пояснив рішення відмовити в емісії акцій тим, що "договори, укладені з особами, які є учасниками розміщення, внаслідок яких виникли грошові зобов'язання у ПАТ, не були погоджені відповідним органом товариства (клубу. – Ред.) у порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства".
Верес був першим в Україні футбольним професійним клубом, який розмістив акції на біржі: у 2021 році через IPO на ПФТС клуб залучив 50 млн грн.
У листопаді 2023 року суд за зверненням ТОВ "Будівельна фірма Базиспромбуд" відкрив провадження у справі про банкрутство Вереса.
Базиспромбуд – генеральний підрядник будівництва тренувальної бази Вереса. У 2021 році компанія була обрана для будівництва двох повнорозмірних полів зі штучним та натуральним покриттям у Рівному.
Верес заборгував підряднику 52,27 млн грн, плюс 2,44 млн грн неустойки.
У лютому 2024 року комітет кредиторів на чолі з Базиспромбудом погодив план санації, який передбачає прощення боргу в обмін на входження до акціонерного капіталу клубу. З цією метою Верес повинен буде збільшити статутний капітал шляхом додаткової емісії акцій, в які будуть переведені грошові зобов'язання Вереса.
Крім Базиспромбуду, Верес має 2 млн грн боргів перед ТОВ "Верес Сек'юріті" та 27,5 млн грн перед невказаною фізичною особою.
Станом на лютий цього року статутний капітал НК "Верес" складає 56 млн грн, основний акціонер – президент клубу Іван Надєїн із часткою 32,2% акцій.
Верес виступає у Прем'єр-лізі України й за тур до кінця чемпіонату перебуває на межі вильоту до Першої ліги.
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