Регулятор зарегистрировал первую в Украине эмиссию кредитных нот

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зарегистрировала выпуск нового для Украины вида ценных бумаг — кредитные ноты. Регистрация выпуска кредитных нот прошла в рамках пилотного проекта, сообщает пресс-служба регулятора.

Комиссия зарегистрировала выпуск 334 000 именных процентных обычных (необеспеченных) кредитных нот на общую сумму 334 млн грн, номинальной стоимостью одной кредитной ноты 1000 грн. Процентная ставка – 5% годовых, срок обращения – пять лет. Событие, связанное с третьим лицом — банкротство такого третьего лица. Эмитент — компания Маркет Консалт Плюс.

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Кредитная нота — это эмиссионная деривативная ценная бумага, которая связана с наступлением события, указанного в решении об эмиссии, касающегося платежеспособности третьего лица.

Кредитная нота обязывает эмитента выплачивать процентные доходы владельцу такой ценной бумаги.

Погашение происходит путем уплаты эмитентом владельцу номинальной стоимости кредитной ноты при условии, что не произошло событие, связанное с платежеспособностью третьего лица, указанного в решении об эмиссии кредитных нот.

В случае наступления такого события, (в данном случае — банкротство), владелец кредитной ноты теряет право на получение процентных доходов, а эмитент обязан выкупить кредитную ноту по цене, определяемой решением об эмиссии.

"Поскольку есть запрос со стороны эмитента, а также интерес потенциальных участников к этому инструменту, Комиссия утвердила пилотный проект по порядку эмиссии и регистрации выпуска кредитных нот компании Маркет Консалт Плюс. Надеемся, что первый опыт будет успешен и результаты будут способствовать популяризации кредитных нот для привлечения необходимых ресурсов", — прокомментировал глава НКЦБФР Руслан Магомедов.

29 декабря 2022 года в Украине разрешили торговать всеми ценными бумагами из индекса S&P 500.

26 января 2023 года канадские облигации поддержки украинского суверенитета допущены к обращению в Украине.

10 апреля регулятор добавил 14 финкомпаний в список сомнительных инвестпроектов.

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