"Суд выступил против соблюдения санкций", – НКЦБФР о возобновление работы Украинской биржи
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку озабочена тем, что Шестой апелляционный административный суд (ШААС) разрешил Украинской бирже возобновить торги.
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Об этом в комментарии LIGA.net заявил член НКЦБФР Юрий Бойко.
"Комиссия обеспокоена тем, что на фоне войны и введения государственной санкционной политики, суд своим решением фактически выступил против соблюдения санкций", – сказал он.
В НКЦБФР напомнили, что СНБО включил владельцев существенного участия Украинской биржи в санкционный список. На основании этого решения Комиссия приняла постановление об аннулировании лицензии АО "Украинская биржа" на осуществление деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках из-за нарушения профильного законодательства. Это постановление вступило в силу в июле.
Впоследствии АО "Украинская биржа" обратилось в Киевский окружной административный суд с иском о признании незаконным и отмене постановления НКЦБФР. Суд отказал в обеспечении иска, а позже биржа подала заявление об оставлении своего иска без рассмотрения.
"Однако, несмотря на отсутствие производства по прежнему иску и отсутствие нового иска, апелляционный суд принял решение удовлетворить апелляционную жалобу биржи, отменил определение первой инстанции и приостановил аннулирование лицензии", – отметил Юрий Бойко.
В НКЦБФР уверяют, что продолжат соблюдать санкционную политику государства и будут тщательно следить за деятельностью профессиональных участников рынков капитала в пределах своих полномочий и действующего законодательства.
"Обращаем внимание, что из-за наличия в структуре собственности АО "Украинская биржа" подсанкционного лица, являющегося конечным бенефициарным собственником, инвестиционные фирмы и контрагенты обязаны устанавливать высокий риск деловых отношений в соответствии с требованиями законодательства о финансовом мониторинге", – отметили в НКЦБФР.
Напомним, крупнейший акционер Украинской биржи – корпорация Freedom Holding подсанкционного бизнесмена Тимура Турлова.
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