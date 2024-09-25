"Суд выступил против соблюдения санкций", – НКЦБФР о возобновление работы Украинской биржи

Лишенная НКЦБФР лицензии Украинская биржа готовится к работе в обычном режиме. Регулятор видит в этом высокие риски

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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку озабочена тем, что Шестой апелляционный административный суд (ШААС) разрешил Украинской бирже возобновить торги.

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Об этом в комментарии LIGA.net заявил член НКЦБФР Юрий Бойко.

"Комиссия обеспокоена тем, что на фоне войны и введения государственной санкционной политики, суд своим решением фактически выступил против соблюдения санкций", – сказал он.

В НКЦБФР напомнили, что СНБО включил владельцев существенного участия Украинской биржи в санкционный список. На основании этого решения Комиссия приняла постановление об аннулировании лицензии АО "Украинская биржа" на осуществление деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках из-за нарушения профильного законодательства. Это постановление вступило в силу в июле.

Впоследствии АО "Украинская биржа" обратилось в Киевский окружной административный суд с иском о признании незаконным и отмене постановления НКЦБФР. Суд отказал в обеспечении иска, а позже биржа подала заявление об оставлении своего иска без рассмотрения.

"Однако, несмотря на отсутствие производства по прежнему иску и отсутствие нового иска, апелляционный суд принял решение удовлетворить апелляционную жалобу биржи, отменил определение первой инстанции и приостановил аннулирование лицензии", – отметил Юрий Бойко.

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В НКЦБФР уверяют, что продолжат соблюдать санкционную политику государства и будут тщательно следить за деятельностью профессиональных участников рынков капитала в пределах своих полномочий и действующего законодательства.

"Обращаем внимание, что из-за наличия в структуре собственности АО "Украинская биржа" подсанкционного лица, являющегося конечным бенефициарным собственником, инвестиционные фирмы и контрагенты обязаны устанавливать высокий риск деловых отношений в соответствии с требованиями законодательства о финансовом мониторинге", – отметили в НКЦБФР.

Напомним, крупнейший акционер Украинской биржи – корпорация Freedom Holding подсанкционного бизнесмена Тимура Турлова.

24 сентября 2024 года Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу АО "Украинская биржа". Этим он приостановил постановление НКЦБФР (Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку) от 5 июня 2024 года об аннулировании лицензии в связи с наличием подсанкционных лиц в структуре собственности биржи.

25 сентября 2024 года Украинская биржа заявила о старте процесса запуска торгов. После завершения всех необходимых организационных мероприятий Биржа обещает работать в обычном режиме