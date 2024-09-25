"Суд виступив проти дотримання санкцій", – реакція НКЦПФР на відновлення роботи Української біржі

Позбавлена НКЦПФР ліцензії Українська біржа готується до роботи у звичайному режимі. Регулятор бачить у цьому високі ризики

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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку стурбована тим, що Шостий апеляційний адміністративний суд (ШААС) дозволив Українській біржі відновити торги.

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Про це у коментарі LIGA.net заявив член НКЦПФР Юрій Бойко.

"Комісія стурбована тим, що на тлі війни та запровадження державної санкційної політики, суд своїм рішенням фактично виступив проти дотримання санкцій", – сказав він.

В НКЦПФР нагадали, що РНБО включила власників істотної участі Української Біржі до санкційного списку. На підставі цього рішення Комісія ухвалила постанову про анулювання ліцензії АТ "Українська біржа" на здійснення діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках через порушення профільного законодавства. Ця постанова набула чинності в липні.

Згодом АТ "Українська біржа" звернулося до Київського окружного адміністративного суду з позовом про визнання незаконною та скасування постанови НКЦПФР. Суд відмовив у забезпеченні позову, а пізніше біржа подала заяву про залишення свого позову без розгляду.

"Однак, не зважаючи на відсутність провадження за колишнім позовом та відсутність нового позову, апеляційний суд ухвалив рішення задовольнити апеляційну скаргу біржі, скасував ухвалу першої інстанції та призупинив анулювання ліцензії", – зазначив Юрій Бойко.

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В НКЦПФР запевняють, що продовжать дотримуватись санкційної політики держави та будуть ретельно стежити за діяльністю професійних учасників ринків капіталу в межах своїх повноважень та чинного законодавства.

"Звертаємо увагу, що через наявність у структурі власності АТ "Українська біржа" підсанкційної особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником, інвестиційні фірми та контрагенти зобов'язані встановлювати високий ризик ділових відносин відповідно до вимог законодавства про фінансовий моніторинг", – зазначили в НКЦПФР.

Нагадаємо, найбільший акціонер Української Біржі – корпорація Freedom Holding підсанкційного бізнесмена Тимура Турлова.