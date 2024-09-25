"Суд виступив проти дотримання санкцій", – реакція НКЦПФР на відновлення роботи Української біржі
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку стурбована тим, що Шостий апеляційний адміністративний суд (ШААС) дозволив Українській біржі відновити торги.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
Про це у коментарі LIGA.net заявив член НКЦПФР Юрій Бойко.
"Комісія стурбована тим, що на тлі війни та запровадження державної санкційної політики, суд своїм рішенням фактично виступив проти дотримання санкцій", – сказав він.
В НКЦПФР нагадали, що РНБО включила власників істотної участі Української Біржі до санкційного списку. На підставі цього рішення Комісія ухвалила постанову про анулювання ліцензії АТ "Українська біржа" на здійснення діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках через порушення профільного законодавства. Ця постанова набула чинності в липні.
Згодом АТ "Українська біржа" звернулося до Київського окружного адміністративного суду з позовом про визнання незаконною та скасування постанови НКЦПФР. Суд відмовив у забезпеченні позову, а пізніше біржа подала заяву про залишення свого позову без розгляду.
"Однак, не зважаючи на відсутність провадження за колишнім позовом та відсутність нового позову, апеляційний суд ухвалив рішення задовольнити апеляційну скаргу біржі, скасував ухвалу першої інстанції та призупинив анулювання ліцензії", – зазначив Юрій Бойко.
В НКЦПФР запевняють, що продовжать дотримуватись санкційної політики держави та будуть ретельно стежити за діяльністю професійних учасників ринків капіталу в межах своїх повноважень та чинного законодавства.
"Звертаємо увагу, що через наявність у структурі власності АТ "Українська біржа" підсанкційної особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником, інвестиційні фірми та контрагенти зобов'язані встановлювати високий ризик ділових відносин відповідно до вимог законодавства про фінансовий моніторинг", – зазначили в НКЦПФР.
Нагадаємо, найбільший акціонер Української Біржі – корпорація Freedom Holding підсанкційного бізнесмена Тимура Турлова.
- 24 вересня 2024 року Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу АТ "Українська біржа". Цим він призупинив постанову НКЦПФР (Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку) від 5 червня 2024 року про анулювання ліцензії у зв’язку з наявністю підсанкційних осіб у структурі власності біржі.
- 25 вересня 2024 року Українська Біржа заявила про старт процесу запуску торгів. Після завершення всіх необхідних організаційних заходів Біржа обіцяє працювати у звичайному режимі.
- У 2023 році на Українську біржу припадав найменший серед трьох учасників об’єм торгів – лише 3,4%. Загальний обсяг торгів ПФТС, Перспективи і Української біржі – становив 436,4 млрд грн.
- Українська влада розглядає створення нової фондової біржі для забезпечення подальшого безперебійного функціонування вторинного ринку державних облігацій.