Украинские долларовые облигации упали на 10%: инвесторы теряют веру в скорый мир

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С начала 2025 года долларовые облигации Украины принесли инвесторам более 10% потерь, что является наихудшим показателем среди развивающихся рынков и приграничных рынков. Об этом пишет Bloomberg.

Еще в конце 2024 года ситуация была противоположной на фоне ожиданий, что Дональд Трамп победит на выборах президента США и выполнит свои обещания по прекращению огня и заключению мирного соглашения.

Таким образом, в конце прошлого года украинские облигации в долларах стремительно росли в цене. Некоторые из них почти удвоили стоимость после реструктуризации в августе.

Но сейчас инвесторы начали сомневаться, что Трамп сможет быстро добиться мира между Украиной и Россией.

Хотя он предлагал провести личную встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в Турции, российская сторона отправила лишь низкоуровневую делегацию, а Путин не приехал.

На этом фоне отдельные инвесторы – например лондонский хедж-фонд Frontier Road – переключились на украинские корпоративные облигации, которые, по их мнению, менее уязвимы к политическим изменениям.

Bank of America и дальше рекомендует держать украинские государственные облигации, но предупреждает о "рисках снижения", ведь боевые действия продолжаются четвертый год. В Morgan Stanley вообще не ожидают окончания войны в 2025 году.

Некоторые украинские облигации, например "нулевые" с погашением в 2035 году, зависящие от будущих экономических показателей, торгуются чуть выше $0,5 за доллар – в феврале они стоили около $0,7.

В то же время другие рынки Восточной Европы, напротив, демонстрируют рост. Индекс акций в Варшаве, Праге и Будапеште принес инвесторам более 30% дохода в долларовом эквиваленте с начала года.

Национальные валюты Польши, Чехии и Венгрии также укрепились и возглавили список лидеров среди развивающихся рынков.

Причиной тому стала подготовка к возможному сокращению военной поддержки со стороны США. Это побудило европейские страны, в частности Германию, обещать масштабное увеличение расходов на оборону, что поддержало экономику региона.