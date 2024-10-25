"Безпека – абсолютний пріоритет". Видатки бюджету на оборону склали 1,3 трлн грн
Видатки загального фонду державного бюджету України на сектор безпеки й оборони у січні-вересні 2024 року склали 1,3 трлн грн, що становить 57,6% від усієї суми видатків. Про це повідомляє Міністерство фінансів.
У вересні 2024 року на оборону було використано з держбюджету 146,9 млрд грн.
Гроші були спрямовані на фінансове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліціянтів, а також на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів тощо.
Крім цього, частина видатків пішла на медичне забезпечення та інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.
"Безпека й оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету. Військові видатки покриваються виключно за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень", – зазначають у Мінфіні.
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