"Безопасность – абсолютный приоритет". Расходы бюджета на оборону составили 1,3 трлн грн
Расходы общего фонда государственного бюджета Украины на сектор безопасности и обороны в январе-сентябре 2024 года составили 1,3 трлн грн, что составляет 57,6% от всей суммы расходов. Об этом сообщает Министерство финансов.
В сентябре 2024 года на оборону было использовано из госбюджета 146,9 млрд грн.
Деньги были направлены на финансовое обеспечение для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских, а также на приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов.
Кроме того, часть расходов пошла на медицинское обеспечение и другие расходы для обеспечения деятельности соответствующих органов и формирований.
"Безопасность и оборона остается абсолютным приоритетом и наибольшей статьей расходов государственного бюджета. Военные расходы покрываются исключительно за счет внутренних поступлений и заимствований", – отмечают в Минфине.
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