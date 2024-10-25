"Безопасность – абсолютный приоритет". Расходы бюджета на оборону составили 1,3 трлн грн

Украина направила 57,6% госбюджета на безопасность и оборону в 2024 году

Фото: Depositphotos

Расходы общего фонда государственного бюджета Украины на сектор безопасности и обороны в январе-сентябре 2024 года составили 1,3 трлн грн, что составляет 57,6% от всей суммы расходов. Об этом сообщает Министерство финансов.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

В сентябре 2024 года на оборону было использовано из госбюджета 146,9 млрд грн.

Деньги были направлены на финансовое обеспечение для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских, а также на приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов.

Кроме того, часть расходов пошла на медицинское обеспечение и другие расходы для обеспечения деятельности соответствующих органов и формирований.

"Безопасность и оборона остается абсолютным приоритетом и наибольшей статьей расходов государственного бюджета. Военные расходы покрываются исключительно за счет внутренних поступлений и заимствований", – отмечают в Минфине.