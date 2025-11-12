Фінкомітет Ради проігнорував НБУ: податок для банків винесуть на друге читання

Фото: ВРУ

Фінансовий комітет Верховної Ради рекомендував прийняти у другому читанні законопроєкт №14097 про зміни до Податкового кодексу. Документ передбачає підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% у 2026 році, а також низку інших податкових нововведень. Про це повідомив голова фінансового комітету Данило Гетманцев.

У 2025 році банки сплачують податок на прибуток за ставкою 25%.

Законопроєкт №14097 пропонує тимчасово підвищити цю ставку до 50% у 2026 році та заборонити врахування збитків минулих років при оподаткуванні. За оцінками, це забезпечить додаткові надходження до бюджету – 15–23 млрд грн у 2026 році та близько 5 млрд грн у 2027-му.

Ключове положення законопроєкту про підвищення податку на прибуток банків до 50% залишилося незмінним порівняно з першим читанням.

За словами Гетманцева, під час підготовки документа до другого читання депутати врахували цілу низку нових пропозицій, які стосуються різних сфер оподаткування.

Одна зі змін – перенесення запровадження е-акцизу на 1 листопада 2026 року.

Законопроєкт також передбачає продовження до 1 січня 2027 року пільг з податку на додану вартість для енергетичного сектора.

Ще один напрямок підтримки – продовження пільг з ПДВ для безпілотних літальних апаратів, тепловізорів, антидронових рушниць та іншого обладнання оборонного призначення.

Депутати також вдосконалили умови перебування платників податків у межах Території високого рівня податкової довіри, відомої як Клуб білого бізнесу.

Серед змін – скасування єдиного податку для охоронної діяльності.

Законопроєкт скасовує обов'язок нарахування компенсаторних зобов'язань з ПДВ у разі здійснення операцій, звільнених від оподаткування на підставі відповідних норм Податкового кодексу.