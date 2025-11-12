Финансовый комитет Рады проигнорировал НБУ: налог для банков вынесут на второе чтение

Комитет Рады одобрил для второго чтения законопроект №14097 с новыми налоговыми изменениями

Фото: Верховная Рада Украины

Финансовый комитет Верховной Рады рекомендовал принять во втором чтении законопроект №14097 о внесении изменений в Налоговый кодекс. Документ предусматривает повышение ставки налога на прибыль для банков до 50% в 2026 году, а также ряд других налоговых нововведений. Об этом сообщил глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

В 2025 году банки платят налог на прибыль по ставке 25%.

Законопроект №14097 предлагает временно повысить эту ставку до 50% в 2026 году и запретить учитывать убытки прошлых лет при налогообложении. По оценкам, это обеспечит дополнительные поступления в бюджет – 15–23 млрд грн в 2026 году и около 5 млрд грн в 2027-м.

Ключевое положение законопроекта о повышении налога на прибыль банков до 50% осталось неизменным по сравнению с первым чтением.

По словам Гетманцева, при подготовке документа ко второму чтению депутаты учли целый ряд новых предложений, касающихся различных сфер налогообложения.

Одно из изменений – перенос введения электронного акциза на 1 ноября 2026 года.

Законопроект также предусматривает продление до 1 января 2027 года льгот по налогу на добавленную стоимость для энергетического сектора.

Еще одно направление поддержки – продление льгот по НДС на беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, противодроновые ружья и другое оборонное оборудование.

Депутаты также улучшили условия пребывания налогоплательщиков в рамках Территории высокого уровня налогового доверия, известной как Клуб белого бизнеса.

Среди изменений – отмена единого налога для охранной деятельности.

Законопроект отменяет обязанность начисления компенсационных обязательств по НДС в случае осуществления операций, освобожденных от налогообложения на основании соответствующих норм Налогового кодекса.