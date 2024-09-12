Нацбанк планує повернути рівень інфляції до цілі 5% за три роки

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Рада Національного банку ухвалила основні засади грошово-кредитної політики, які спрямовані на приведення інфляції до цілі 5% у найближчі три роки. Про це повідомляє НБУ.

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Такий підхід відрізняється від попереднього режиму інфляційного таргетування, який діяв до початку війни. Тоді період повернення інфляції до цілі становив 9-18 місяців. Зараз НБУ використовує більш гнучкий підхід і повернеться до попереднього режиму, коли економіка стабілізується.

НБУ продовжить роботу над збільшенням дієвості каналів монетарної трансмісії для посилення ролі облікової ставки як інструменту монетарної політики. Для цього НБУ знижуватиме економічну невизначеність, підтримуватиме довіру до гривні та поступово пом'якшуватиме валютні обмеження.

Нацбанк і надалі буде дотримуватись гнучкого обмінного курсу, доки не повернеться до повністю гнучкого, а також підтримуватиме високі відсоткові ставки за депозитами у гривні, щоб захистити доходи населення від інфляції. Це також допоможе зменшити ризики для валютного ринку та стабілізувати інфляційні очікування.