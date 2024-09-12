Нацбанк планирует вернуть уровень инфляции к цели 5% за три года

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Совет Национального банка принял основные принципы денежно-кредитной политики, направленные на приведение инфляции к цели 5% в ближайшие три года. Об этом сообщает НБУ.

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Такой подход отличается от предыдущего режима инфляционного таргетирования, действовавшего до начала войны. Тогда период возврата инфляции в цели составлял 9-18 месяцев. Сейчас НБУ использует более гибкий подход и вернется в предыдущий режим, когда экономика стабилизируется.

НБУ продолжит работу над увеличением действенности каналов монетарной трансмиссии для усиления роли учетной ставки как инструмента монетарной политики. Для этого НБУ будет снижать экономическую неопределенность, поддерживать доверие к гривне и постепенно смягчать валютные ограничения.

Нацбанк и дальше будет придерживаться гибкого обменного курса, пока не вернется к полностью плавающему, а также будет поддерживать высокие процентные ставки по депозитам в гривне, чтобы защитить доходы населения от инфляции. Это также поможет снизить риски для валютного рынка и стабилизировать инфляционные ожидания.