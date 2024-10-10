Річна інфляція в Україні прискорилася до 8,6% у вересні: як змінилися ціни

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У вересні 2024 року інфляція в Україні прискорилася до 8,6% у річному обчисленні. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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На споживчому ринку інфляція у вересні становила 1,5%, порівняно із серпнем, з початку року – 6,5%. Базова інфляція порівняно із серпнем становила 1,7%, з початку року – 6,6%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у вересні зросли на 1,8%. Найбільше (на 12,1%) подорожчали яйця.

На 3,8–1,1% зросли ціни на овочі, масло, молоко та молочні продукти, соняшникову олію, продукти перероблення зернових, безалкогольні напої, хліб, м’ясо та м’ясопродукти, рис. Водночас на 1,8% та 0,2% знизилися ціни на цукор та фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,4%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,6%. Одяг і взуття подорожчали на 7,8%, зокрема одяг – на 7,9%, взуття – на 7,7%.

Також зазначається, що у сфері охорони здоров’я ціни зросли на 1,4% внаслідок підвищення цін на амбулаторні послуги на 2,1% та фармацевтичну продукцію на 1,6%.

Ціни на транспорт зросли на 0,8% через подорожчання палива та мастил на 1%. Водночас на 3% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Водночас послуги освіти подорожчали на 10,1%, а саме: вищої – на 11,8%, середньої – на 11,1%.