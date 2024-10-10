Годовая инфляция в Украине ускорилась до 8,6% в сентябре: как изменились цены

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В сентябре 2024 года инфляция в Украине ускорилась до 8,6% в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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На потребительском рынке инфляция в сентябре составила 1,5% по сравнению с августом, с начала года – 6,5%. Базовая инфляция по сравнению с августом составляла 1,7%, с начала года – 6,6%.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в сентябре выросли на 1,8%. Больше всего (на 12,1%) подорожали яйца.

На 3,8-1,1% выросли цены на овощи, масло, молоко и молочные продукты, подсолнечное масло, продукты переработки зерновых, безалкогольные напитки, хлеб, мясо и мясопродукты, рис. В то же время на 1,8% и 0,2% снизились цены на сахар и фрукты.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,4%, что связано с удорожанием табачных изделий на 2,6%. Одежда и обувь подорожали на 7,8%, в том числе одежда – на 7,9%, обувь – на 7,7%.

Также отмечается, что в сфере здравоохранения цены выросли на 1,4% за счет повышения цен на амбулаторные услуги на 2,1% и фармацевтическую продукцию на 1,6%.

Цены на транспорт выросли на 0,8% из-за подорожания топлива и смазочных масел на 1%. В то же время, на 3% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

В то же время услуги образования подорожали на 10,1%, а именно: высшего – на 11,8%, среднего – на 11,1%.