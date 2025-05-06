Суд закрив справу проти ексголови Рахункової палати Пацкана: спливли строки давності

Валерій Пацкан (фото – Рахункова палата)

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду звільнила від кримінальної відповідальності колишнього народного депутата України у зв’язку із закінченням строків давності. Таке рішення ухвалено 6 травня, повідомила пресслужба ВАКС.

ВАКС не називає прізвища обвинуваченого. Але обставини справи вказують, що йдеться про колишнього голову Рахункової палати Валерія Пацкана, якого звинувачували в незаконному отриманні компенсації за житло.

Джерела LIGA.net в правоохоронних органах підтвердили це.

Клопотання було подано в межах розгляду апеляційних скарг сторін на вирок ВАКС від 9 жовтня 2023 року, яким екснардепа визнано винуватим у зловживанні службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК України), але звільнено від покарання у зв’язку із закінченням строків давності.

За результатами розгляду колегія суддів апеляційну скаргу прокурора залишила без задоволення, клопотання сторони захисту про звільнення від кримінальної відповідальності задовольнила, у зв’язку з чим вирок ВАКС – скасувала.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Верховного суду протягом трьох місяців.

Наприкінці 2022 року НАБУ повідомило про підозру Пацкану у незаконному отриманні з вересня 2017-го до березня 2018 року 117 650 грн компенсації за житло, попри наявність у власності придатної для проживання квартири в новобудові на Печерську в Києві.

У жовтні 2023 року Вищий антикорупційний суд визнав Пацкана винним у незаконному одержанні компенсації на житло і призначив покарання у вигляді обмеження волі на два роки зі штрафом у 10 200 грн та забороною обіймати певні посади. Однак ВАКС одразу звільнив Пацкана від покарання у зв'язку з закінченням строків давності.

У квітні 2024 року Апеляційна палата ВАКС закрила цю справу: судді дійшли висновку, що у діях Пацкана не було складу правопорушення.

У грудні Касаційний кримінальний суд Верховного суду повернув справу про одержання компенсації за житло екснардепом Пацканом на новий розгляд.