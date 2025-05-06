Суд закрыл дело против экс-главы Счетной палаты Пацкана: истекли сроки давности

Валерий Пацкан (фото – Счетная палата)

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда освободила от уголовной ответственности бывшего народного депутата Украины в связи с истечением сроков давности. Такое решение было принято 6 мая, сообщила пресс-служба ВАКС.

ВАКС не называет фамилию обвиняемого. Но обстоятельства дела указывают, что речь идет о бывшем председателе Счетной палаты Валерии Пацкане, обвиняемом в незаконном получении компенсации за жилье.

Источники LIGA.net в правоохранительных органах подтвердили это.

Ходатайство было подано в рамках рассмотрения апелляционных жалоб сторон на приговор ВАКС от 9 октября 2023 года, которым экс-нардеп признан виновным в злоупотреблении служебным положением (ч. 1 ст. 364 УК Украины), но освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности.

По результатам рассмотрения коллегия судей апелляционную жалобу прокурора оставила без удовлетворения, ходатайство стороны защиты об освобождении от уголовной ответственности удовлетворила, в связи с чем приговор ВАКС – отменила.

Определение вступает в законную силу с момента его провозглашения и может быть обжаловано в порядке непосредственно в Верховный суд в течение трех месяцев.

В конце 2022 года НАБУ сообщило о подозрении Пацкану в незаконном получении с сентября 2017-го по март 2018 года 117 650 грн компенсации за жилье, несмотря на наличие в собственности пригодной для проживания квартиры в новостройке на Печерске в Киеве.

В октябре 2023 года Высший антикоррупционный суд признал Пацкана виновным в незаконном получении компенсации на жилье и назначил наказание в виде ограничения свободы на два года со штрафом в 10 200 грн и запретом занимать определенные должности. Однако ВАКС сразу освободил Пацкана от наказания в связи с истечением сроков давности.

В апреле 2024 года Апелляционная палата ВАКС закрыла это дело: судьи пришли к выводу, что в действиях Пацкана не было состава правонарушения.

В декабре Кассационный уголовный суд Верховного суда вернул дело о получении компенсации за жилье экс-нардепом Пацканом на новое рассмотрение.