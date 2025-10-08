Цивінський відреагував на розслідування про "мільйонера з БЕБ": Буде перезавантаження

Директор БЕБ визнав, що в інституції існують проблеми, і назвав її очищення своїм пріоритетом

Фото: БЕБ

Директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський пообіцяв "довести до кінця" перезавантаження Бюро (що розпочалося з його призначення), після того як Українська правда опублікувала розслідування про колишнього начальника оперативного управління БЕБ у Львівській області Романа Мудя під назвою "Мільйонер з БЕБ".

"Перезавантаження триває – і воно буде доведене до кінця. Проблеми в інституції існують, і саме тому очищення є моїм пріоритетом", – написав Цивінський у Facebook уранці в середу.

Українська правда виявила, що Роман Мудь розлучився з дружиною у липні 2022 року – саме тоді, коли влаштувався на роботу в БЕБ.

Журналісти припускають, що розлучення було фіктивним, бо подружжя продовжило жити разом.

Після розлучення родина почала отримувати багатомільйонні доходи (син – 19 млн грн, старша донька – 26 млн грн, дружина – 16,5 млн грн) і придбала ресторан "Кілінські" у Львові.

З вересня 2025 року Мудь не працює в БЕБ.

Цивінський наголосив, що звільнення Мудя й керівника львівського облуправління БЕБ не є підтвердженням чи запереченням фактів із розслідування – це частина ширшої стратегії перезавантаження БЕБ.

"У Бюро проводиться внутрішня перевірка, спрямована на виявлення ризиків і запобігання їх повторенню", – сказав директор.

Він також розповів, що порушив питання про надання управлінню внутрішнього контролю можливості самостійно виявляти працівників, причетних до корупції чи кримінальних правопорушень. Це передбачено законом про БЕБ, але не узгоджене із законодавством про оперативно-розшукову діяльність.

Цивінський сказав, що БЕБ співпрацюватиме з журналістами та правоохоронними органами у виявленні можливих порушень: "Ця історія – не перша й не остання. Ми будемо говорити про них відкрито".