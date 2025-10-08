Цивинский отреагировал на расследование о "миллионере из БЭБ": Будет перезагрузка

Директор БЭБ признал, что в институции существуют проблемы, и назвал ее очищение своим приоритетом

Фото: БЭБ

Директор Бюро экономической безопасности Александр Цивинский пообещал "довести до конца" перезагрузку Бюро (начавшуюся с его назначения), после того как Украинская правда опубликовала расследование о бывшем начальнике оперативного управления БЭБ во Львовской области Романе Муде под названием "Миллионер из БЭБ".

"Перезагрузка продолжается – и она будет доведена до конца. Проблемы в институте существуют, и именно поэтому очищение является моим приоритетом", – написал Цивинский в Facebook утром в среду.

Украинская правда установила, что Роман Мудь развелся с женой в июле 2022 года – именно тогда, когда устроился на работу в БЭБ.

Журналисты предполагают, что развод был фиктивным, потому что супруги продолжили жить вместе.

После развода семья начала получать многомиллионные доходы (сын – 19 млн грн, старшая дочь – 26 млн грн, жена – 16,5 млн грн) и приобрела ресторан "Килински" во Львове.

С сентября 2025 года Мудь не работает в БЭБ.

Цивинский отметил, что увольнение Мудя и руководителя львовского облуправления БЭБ не является подтверждением или опровержением фактов из расследования – это часть более широкой стратегии перезагрузки БЭБ.

"В Бюро проводится внутренняя проверка, направленная на выявление рисков и предотвращение их повторения", – сказал директор.

Он также рассказал, что поднял вопрос о предоставлении управлению внутреннего контроля возможности самостоятельно выявлять работников, причастных к коррупции или уголовным правонарушениям. Это предусмотрено законом о БЭБ, но не согласовано с законодательством об оперативно-розыскной деятельности.

Цивинский сказал, что БЭБ будет сотрудничать с журналистами и правоохранительными органами в выявлении возможных нарушений: "Эта история – не первая и не последняя. Мы будем говорить о них открыто".