Цивинский отреагировал на расследование о "миллионере из БЭБ": Будет перезагрузка
Директор Бюро экономической безопасности Александр Цивинский пообещал "довести до конца" перезагрузку Бюро (начавшуюся с его назначения), после того как Украинская правда опубликовала расследование о бывшем начальнике оперативного управления БЭБ во Львовской области Романе Муде под названием "Миллионер из БЭБ".
"Перезагрузка продолжается – и она будет доведена до конца. Проблемы в институте существуют, и именно поэтому очищение является моим приоритетом", – написал Цивинский в Facebook утром в среду.
Украинская правда установила, что Роман Мудь развелся с женой в июле 2022 года – именно тогда, когда устроился на работу в БЭБ.
Журналисты предполагают, что развод был фиктивным, потому что супруги продолжили жить вместе.
После развода семья начала получать многомиллионные доходы (сын – 19 млн грн, старшая дочь – 26 млн грн, жена – 16,5 млн грн) и приобрела ресторан "Килински" во Львове.
С сентября 2025 года Мудь не работает в БЭБ.
Цивинский отметил, что увольнение Мудя и руководителя львовского облуправления БЭБ не является подтверждением или опровержением фактов из расследования – это часть более широкой стратегии перезагрузки БЭБ.
"В Бюро проводится внутренняя проверка, направленная на выявление рисков и предотвращение их повторения", – сказал директор.
Он также рассказал, что поднял вопрос о предоставлении управлению внутреннего контроля возможности самостоятельно выявлять работников, причастных к коррупции или уголовным правонарушениям. Это предусмотрено законом о БЭБ, но не согласовано с законодательством об оперативно-розыскной деятельности.
Цивинский сказал, что БЭБ будет сотрудничать с журналистами и правоохранительными органами в выявлении возможных нарушений: "Эта история – не первая и не последняя. Мы будем говорить о них открыто".
- Верховная Рада приняла закон о создании БЭБ в январе 2021 года. Новый орган заменил налоговую милицию и начал работать в конце того же года.
- В феврале 2023 года налоговый комитет Верховной Рады признал работу БЭБ неудовлетворительной, хотя в самом Бюро с этим не были согласны.
- В сентябре 2025 года Счетная палата признала системным кризис в БЭБ.
