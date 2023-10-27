У Росії обкладуть акцизом медичний спирт, щоб наповнити бюджет

Російська влада вирішила поширити акциз на весь спирт, зокрема медичний, про це заявив заступник міністра фінансів Росії Олексій Сазанов, передають росЗМІ.

За його словами, це відбудеться вже з 2024 року.

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"Податковий період за акцизами – місяць, тому податок не обов'язково має бути запроваджено з 1 січня. Це може бути і 1 лютого, і 1 березня", – сказав Сазанов.

Він уточнив, що уряд має створити перелік препаратів із вмістом спирту та визначитись із субсидуванням їх виробників.

Сазанов переконаний, що акциз на всі види спирту вирішить проблему "тіньового" ринку, оскільки весь спирт, незалежно від того, куди він іде – на виготовлення алкогольної продукції, парфумерії, на технічні потреби або на виробництво медичних препаратів та ліків, оподатковуватиметься.

Обсяг додаткових надходжень до бюджету від реалізації ініціативи в Мінфіні оцінюють приблизно в 15-20 млрд руб.

Курс рубля знижується із середини травня. Перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за нинішніх умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 рублів за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар. У Росії кажуть, що нічого страшного: плавучий курс – благо. Через падіння рубля у РФ вже здорожчали побутова техніка та алкоголь.