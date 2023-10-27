UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В России обложат акцизом медицинский спирт, чтобы наполнить бюджет

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2023, 10:46
В России обложат акцизом медицинский спирт, чтобы наполнить бюджет - Фото
Москва, Кремль (Фото: Сергей Ильницкий/ЕРА)

Российские власти решили распространить акциз на весь спирт, в том числе медицинский, об этом заявил заместитель министра финансов России Алексей Сазанов, передают РосСМИ.

По его словам, это произойдет уже с 2024 года.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Налоговый период по акцизам – месяц, поэтому налог не обязательно должен быть введен с 1 января. Это может быть и 1 февраля, и 1 марта", – сказал Сазанов.

Он уточнил, что правительство должно создать список препаратов с содержанием спирта и определиться с субсидированием их производителей.

Сазанов убежден, что акциз на все виды спирта решит проблему "теневого" рынка, поскольку весь спирт, независимо от того, куда он идет – на изготовление алкогольной продукции, парфюмерии, на технические нужды или производство медицинских препаратов и лекарств, будет облагаться налогом.

Объем дополнительных поступлений в бюджет от реализации инициативы в Минфине оценивают примерно в 15–20 млрд руб.

  • Курс рубля снижается с середины мая. Первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов заявлял, что в нынешних условиях российские власти считают оптимальным для экономики и бюджета курс рубля на уровне 80-90 рублей за доллар. В конце прошлого года Белоусов заявлял, что оптимальным для экономики России будет курс 70–80 рублей за доллар. В России говорят, что ничего страшного: плавучий курс – благо. Из-за падения рубля в РФ уже подорожали бытовая техника и алкоголь.
  • Российское Министерство финансов приняло решение не покупать валюту на нефтегазовые сверхприбыли в течение следующих месяцев.
Наталия Софиенко
российская экономикагосбюджет РФ
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 