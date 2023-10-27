В России обложат акцизом медицинский спирт, чтобы наполнить бюджет

Российские власти решили распространить акциз на весь спирт, в том числе медицинский, об этом заявил заместитель министра финансов России Алексей Сазанов, передают РосСМИ.

По его словам, это произойдет уже с 2024 года.

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"Налоговый период по акцизам – месяц, поэтому налог не обязательно должен быть введен с 1 января. Это может быть и 1 февраля, и 1 марта", – сказал Сазанов.

Он уточнил, что правительство должно создать список препаратов с содержанием спирта и определиться с субсидированием их производителей.

Сазанов убежден, что акциз на все виды спирта решит проблему "теневого" рынка, поскольку весь спирт, независимо от того, куда он идет – на изготовление алкогольной продукции, парфюмерии, на технические нужды или производство медицинских препаратов и лекарств, будет облагаться налогом.

Объем дополнительных поступлений в бюджет от реализации инициативы в Минфине оценивают примерно в 15–20 млрд руб.