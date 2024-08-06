В НБУ змінився головний закупник. Андрій Телюпа пішов у Мінекономіки

Фото: Андрій Телюпа / НБУ

Андрій Телюпа, який очолював Департамент закупівель Національного банку з січня 2022 року, завершив роботу в НБУ. Його обовʼязки до призначення нового керівника виконуватиме начальниця управління публічних закупівель цього ж департаменту Леся Колесан. Про це повідомляє Нацбанк.

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"Прийняв рішення доєднатися до команди Міністерства економіки України у якості заступника міністра. Вирішив, що на цьому місці я буду більше корисний країні в цей момент", – написав Андрій Телюпа у Facebook.

На посаді начальниці управління публічних закупівель Департаменту закупівель НБУ Леся Колесан перебуває з 2020 року. До цього вона була заступницею начальника управління і начальницею відділу публічних закупівель.

Національний банк шукатиме та відбиратиме кандидатів на посаду директора Департаменту закупівель.

За минулий рік, згідно із декларацією, Леся Колесан заробила на своїй посаді 1,4 млн гривень. Офіційний дохід Андрія Телюпи у 2023 році становив 2,6 млн гривень.