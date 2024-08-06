В НБУ сменился главный закупщик. Андрей Телюпа ушел в Минэкономики

Фото: Андрей Телюпа / НБУ

Андрей Телюпа, возглавлявший Департамент закупок Национального банка с января 2022 года, завершил работу в НБУ. Его обязанности до назначения нового руководителя будет выполнять начальница управления публичных закупок этого же департамента Леся Колесан. Об этом сообщает Нацбанк.

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"Принял решение присоединиться к команде Министерства экономики Украины в качестве замминистра. Решил, что на этом месте я буду более полезен стране в этот момент", – написал Андрей Телюпа в Facebook.

На должности начальницы управления публичных закупок Департамента закупок НБУ Леся Колесан находится с 2020 года. До этого она была заместительницей начальника управления и начальницей отдела публичных закупок.

Национальный банк будет искать и отбирать кандидатов на должность директора Департамента закупок.

За прошлый год, согласно декларации, Леся Колесан заработала в своей должности 1,4 млн гривень. Официальный доход Андрея Телюпы в 2023 году составил 2,6 млн гривень.