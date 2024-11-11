В Україні кількість банківських позовів до боржників впала на 25% за рік. Лідирує monobank

Українські банки зменшили кількість позовів до боржників на чверть у 2024 році

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За десять місяців 2024 року банки подали 67 900 позовів до боржників, що на чверть менше за показники минулого року. Про це пише Опендатабот із посиланням на дані Державної судової адміністрації.

До 2021 року кількість позовів від банків до боржників поступово зросла до 85 000 на рік, а від початку повномасштабного вторгнення впала майже вдвічі.

Пік позовів припав на 2023 рік, тоді банки звернулися до суду понад 91 000 разів – навіть більше, ніж до великої війни.

Лідером за зверненнями до суду став monobank – майже 21 000 позовів або 30,8% від загальної кількості. На другому місці – А-Банк із показником у 13 000 звернень (20,1%). Закриває трійку ПриватБанк – 11 000 (16,6%).

До пʼятірки лідерів також потрапили ПУМБ (7 195 позовів) і Сенс банк (4 222 звернень до суду). Ідея банк цього року подав до боржників 2 890 позовів, Таскомбанк – 1 348 позовів, Укргазбанк – 1 191 позов, ОТП Банк – 1 080 позовів і Кредобанк – 499 позовів.