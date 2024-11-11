В Украине количество банковских исков к должникам упало на 25% за год. Лидирует monobank
За десять месяцев 2024 года банки подали 67 900 исков к должникам, что на четверть меньше показателей прошлого года. Об этом пишет Опендатабот со ссылкой на данные Государственной судебной администрации.
К 2021 году количество исков от банков к должникам постепенно возросло до 85 000 в год, а с начала полномасштабного вторжения упало почти вдвое.
Пик исков пришелся на 2023 год, тогда банки обратились в суд более 91 000 раз – даже больше, чем до войны.
Лидером по обращениям в суд стал monobank – почти 21 000 исков или 30,8% от общего количества. На втором месте – А-Банк с показателем 13 000 обращений (20,1%). Закрывает тройку ПриватБанк – 11 000 (16,6%).
В пятерку лидеров также попали ПУМБ (7195 исков) и Сэнс банк (4 222 обращений в суд). Идея банк в этом году подал к должникам 2890 исков, Таскомбанк – 1348 исков, Укргазбанк – 1191 исков, ОТП Банк – 1080 исков и Кредобанк – 499 исков.
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