"Законопроєкт про криптоактиви не відповідає МіСА, несе безпекові й економічні ризики", – Магомедов
Новий законопроєкт щодо врегулювання обігу віртуальних активів в Україні, який Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав та рекомендував до розгляду парламенту у першому читанні 24 квітня, потребує серйозних змін.
Про це у коментарі LIGA.net заявив голова Нацкомісії з регулювання цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов.
Попередньо, він зазначив, що сам законопроєкт був розроблений на базі давніх напрацювань Нацкомісії.
"Але у тому вигляді, як він був представлений на комітеті, після доопрацювання, виглядає так, що є що змінювати. І дуже багато. Найголовніше тут те, що є ще багато невідповідностей МіСА (Markets in Crypto assets — документ, який передбачає регулювання віртуальних активів у ЄС. – Ред.). Тобто він не відповідатиме тим вимогам щодо євроінтеграції, які подаються до законодавства в цій сфері", – сказав Магомедов.
Особливе занепокоєння у НКЦПФР викликає закладена в законопроєкті норма про автоматичну авторизацію токенів. Якщо її ухвалять – токени не перевірятимуть.
"Законопроєкт треба опрацювати з погляду національних інтересів і національної безпеки, тому що в нього закладена норма про те, що доступ віртуальних активів та криптопровайдерів з деяких іноземних юрисдикцій здійснюватиметься без будь-якої навіть попередньої верифікації з боку відповідних державних органів України, що в умовах повномасштабної війни може нести ризики для безпеки й економіки нашої країни", – зазначив Руслан Магомедов.
Раніше НКЦПФР пропонувала внести в законопроєкт щодо врегулювання обігу віртуальних активів в Україні норму про спрощену перевірку.
Детальніше на тему читайте у матеріалі: Безпекові ризики та відсутність регулятора. Що несе законопроєкт про криптоактиви