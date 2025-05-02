"Законопроєкт про криптоактиви не відповідає МіСА, несе безпекові й економічні ризики", – Магомедов

Новий законопроєкт щодо врегулювання обігу віртуальних активів в Україні зараз на розгляді парламенту

Фото: пресслужба НКЦПФР

Новий законопроєкт щодо врегулювання обігу віртуальних активів в Україні, який Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав та рекомендував до розгляду парламенту у першому читанні 24 квітня, потребує серйозних змін.

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Про це у коментарі LIGA.net заявив голова Нацкомісії з регулювання цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов.

Попередньо, він зазначив, що сам законопроєкт був розроблений на базі давніх напрацювань Нацкомісії.

"Але у тому вигляді, як він був представлений на комітеті, після доопрацювання, виглядає так, що є що змінювати. І дуже багато. Найголовніше тут те, що є ще багато невідповідностей МіСА (Markets in Crypto assets — документ, який передбачає регулювання віртуальних активів у ЄС. – Ред.). Тобто він не відповідатиме тим вимогам щодо євроінтеграції, які подаються до законодавства в цій сфері", – сказав Магомедов.

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Особливе занепокоєння у НКЦПФР викликає закладена в законопроєкті норма про автоматичну авторизацію токенів. Якщо її ухвалять – токени не перевірятимуть.

"Законопроєкт треба опрацювати з погляду національних інтересів і національної безпеки, тому що в нього закладена норма про те, що доступ віртуальних активів та криптопровайдерів з деяких іноземних юрисдикцій здійснюватиметься без будь-якої навіть попередньої верифікації з боку відповідних державних органів України, що в умовах повномасштабної війни може нести ризики для безпеки й економіки нашої країни", – зазначив Руслан Магомедов.

Раніше НКЦПФР пропонувала внести в законопроєкт щодо врегулювання обігу віртуальних активів в Україні норму про спрощену перевірку.

Детальніше на тему читайте у матеріалі: Безпекові ризики та відсутність регулятора. Що несе законопроєкт про криптоактиви