"Законопроект о криптоактивах не отвечает МиСА и несет экономические риски", – Магомедов

Новый законопроект по урегулированию оборота виртуальных активов в Украине сейчас на рассмотрении парламента

Фото: пресс-служба НКЦБФР

Новый законопроект по урегулированию оборота виртуальных активов в Украине, который Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал и рекомендовал к рассмотрению парламента в первом чтении 24 апреля, требует серьезных изменений.

Об этом в комментарии LIGA.net заявил глава Нацкомиссии по регулированию ценных бумаг и фондового рынка (НКЦБФР) Руслан Магомедов.

Предварительно, он отметил, что сам законопроект был разработан на базе давних разработок Нацкомиссии.

"Но в том виде, как он был представлен на комитете, после доработки, выглядит так, что еще есть что менять. И очень много. Самое главное здесь то, что есть еще много несоответствий МиСА (Markets in Crypto assets — документ, предусматривающий регулирование виртуальных активов в ЕС. – Ред.). То есть он не будет соответствовать тем требованиям по евроинтеграции, которые предъявляются к законодательству в этой сфере", — сказал Магомедов.

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Особую обеспокоенность у НКЦБФР вызывает заложенная в законопроекте норма об автоматической авторизации токенов. Если ее примут – проверять токены не будут.

"Законопроект нужно проработать с точки зрения национальных интересов и национальной безопасности, потому что в него заложена норма о том, что доступ виртуальных активов и криптопровайдеров из некоторых иностранных юрисдикций будет осуществляться без какой-либо даже предварительной верификации со стороны соответствующих государственных органов Украины, что в условиях полномасштабной войны может нести риски для безопасности и экономики нашей страны", — отметил Руслан Магомедов.

Ранее НКЦБФР предлагала внести в законопроект по урегулированию оборота виртуальных активов в Украине норму об упрощенной проверке.

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