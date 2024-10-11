АРМА отримало нерухомість збанкрутілого Мегабанку на 1 млрд грн
Суд передав в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) 39 об’єктів нерухомості збанкрутілого харківського банку. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
"Майном на майже 1 млрд грн незаконно заволоділи підсанкційні компанії, афілійовані з громадянами РФ", – йдеться в повідомленні.
Нерухомість була виведена з власності банку напередодні визнання установи неплатоспроможною та початку процедури її ліквідації.
ДБР не називає банк, але обставини вказують на збанкрутілий Мегабанк. У березні 2023 року Фонд гарантування повідомив, що найбільш ліквідну нерухомість банку намагаються перереєструвати на сторонню особу, після чого ці активи було заарештовано.
У 2022-2023 роках посадовці банку спільно з керівниками низки українських, кіпрської та латвійської компаній, підробивши документи, перевели у власність третіх осіб вісім об’єктів нерухомості у Харкові на понад 360 млн грн.
Найбільшими акціонерами Мегабанку були Віктор Суботін (60,74%), Європейський банк реконструкції та розвитку (11,29%), уряд Німеччини (11,29%), Максим Єфімов (9,82%).
"Оборудка була організована під виглядом залучення коштів російського походження на майже 12 млн євро до капіталу банку як так званий фінансовий інструмент. При цьому відбулося фактичне кредитування банком контрагентів, які мають зв’язок з акціонером установи", – повідомили у ДБР.
Решту активів, зокрема 31 об’єкт нерухомості, службовці банку в 2022 році продали афілійованим компаніям без фактичного надходження оплати за них до банку.
Також напередодні банк видав цим же бізнес-структурам кредитні кошти, які до цього часу не повернуто. Деякі з цих компаній було створено за декілька днів до видавання кредитів.
- Мегабанк був найбільшим банком Харкова, його визнали неплатоспроможним і закрили у червні 2022 року через систематичне кредитування пов'язаних осіб та значний обсяг непрофільних активів на балансі.
- 98% корпоративного портфеля Мегабанку становили інсайдерські кредити, казала в листопаді 2023 року директорка Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут.