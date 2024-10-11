АРМА получило недвижимость обанкротившегося Мегабанка на 1 млрд грн

Фото: Мегабанк

Суд передал в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) 39 объектов недвижимости обанкротившегося харьковского банка. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

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"Имуществом почти на 1 млрд грн незаконно завладели подсанкционные компании, аффилированные с гражданами РФ", – сказано в сообщении.

Недвижимость была выведена из собственности банка накануне признания учреждения неплатежеспособным и начала процедуры его ликвидации.

ГБР не называет банк, но обстоятельства указывают на обанкротившийся Мегабанк. В марте 2023 года Фонд гарантирования сообщил, что самую ликвидную недвижимость банка пытаются перерегистрировать на постороннее лицо, после чего эти активы были арестованы.

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В 2022-2023 годах чиновники банка совместно с руководителями ряда украинских, кипрской и латвийской компаний, подделав документы, перевели в собственность третьих лиц восемь объектов недвижимости в Харькове более чем на 360 млн грн.

Справка Мегабанк работал на финансовом рынке Украины около 32 лет. По данным банка, на 1 января 2023 года он обслуживал 728 319 клиентов, на территории Украины работало 154 отделения. Активы банка составили 9,956 млрд грн.



Крупнейшими акционерами Мегабанка являлись Виктор Субботин (60,74%), Европейский банк реконструкции и развития (11,29%), правительство Германии (11,29%), Максим Ефимов (9,82%). Мегабанк работал на финансовом рынке Украины около 32 лет. По данным банка, на 1 января 2023 года он обслуживал 728 319 клиентов, на территории Украины работало 154 отделения. Активы банка составили 9,956 млрд грн.Крупнейшими акционерами Мегабанка являлись Виктор Субботин (60,74%), Европейский банк реконструкции и развития (11,29%), правительство Германии (11,29%), Максим Ефимов (9,82%).

"Сделка была организована под видом привлечения средств российского происхождения на почти 12 млн евро к капиталу банка как так называемый финансовый инструмент. При этом произошло фактическое кредитование банком контрагентов, имеющих связь с акционером учреждения", – сообщили в ГБР.

Остальные активы, в том числе 31 объект недвижимости, служащие банка в 2022 году продали аффилированным компаниям без фактического поступления оплаты за них в банк.

Также накануне банк выдал этим же бизнес-структурам кредитные средства, которые до сих пор не возвращены. Некоторые из этих компаний были созданы за несколько дней до выдачи кредитов.