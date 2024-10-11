АРМА получило недвижимость обанкротившегося Мегабанка на 1 млрд грн
Суд передал в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) 39 объектов недвижимости обанкротившегося харьковского банка. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.
"Имуществом почти на 1 млрд грн незаконно завладели подсанкционные компании, аффилированные с гражданами РФ", – сказано в сообщении.
Недвижимость была выведена из собственности банка накануне признания учреждения неплатежеспособным и начала процедуры его ликвидации.
ГБР не называет банк, но обстоятельства указывают на обанкротившийся Мегабанк. В марте 2023 года Фонд гарантирования сообщил, что самую ликвидную недвижимость банка пытаются перерегистрировать на постороннее лицо, после чего эти активы были арестованы.
В 2022-2023 годах чиновники банка совместно с руководителями ряда украинских, кипрской и латвийской компаний, подделав документы, перевели в собственность третьих лиц восемь объектов недвижимости в Харькове более чем на 360 млн грн.
Крупнейшими акционерами Мегабанка являлись Виктор Субботин (60,74%), Европейский банк реконструкции и развития (11,29%), правительство Германии (11,29%), Максим Ефимов (9,82%).
"Сделка была организована под видом привлечения средств российского происхождения на почти 12 млн евро к капиталу банка как так называемый финансовый инструмент. При этом произошло фактическое кредитование банком контрагентов, имеющих связь с акционером учреждения", – сообщили в ГБР.
Остальные активы, в том числе 31 объект недвижимости, служащие банка в 2022 году продали аффилированным компаниям без фактического поступления оплаты за них в банк.
Также накануне банк выдал этим же бизнес-структурам кредитные средства, которые до сих пор не возвращены. Некоторые из этих компаний были созданы за несколько дней до выдачи кредитов.
- Мегабанк был крупнейшим банком Харькова, его признали неплатежеспособным и закрыли в июне 2022 года из-за систематического кредитования связанных лиц и значительного объема непрофильных активов на балансе.
- 98% корпоративного портфеля Мегабанка составляли инсайдерские кредиты, говорила в ноябре 2023 года директор Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут.