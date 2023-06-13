Для власника 42% акцій Сенс Банку вартістю 13 млрд грн шукають управителя

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) оголосило конкурс з відбору управителя для арештованих цінних паперів Сенс Банку (раніше Альфа-Банку), що належать кіпрській компанії ABH Ukraine Limited та є на рахунках в цінних паперах, відкритих в АТ "Альфа-Банк". Про це повідомляє пресслужба АРМА.

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Потенційним учасникам конкурсів запропоновано управління:

– простими бездокументарними іменними акціями АТ "Альфа-Банк" в кількості 121,8 млрд штук, номінальною вартістю 0,10 грн/шт., загальною номінальною вартістю 12,8 мільярда гривень, що складає частку у розмірі 42,3994%;

– простими бездокументарними іменними акціями ПРАТ "СК "Альфа Страхування" в кількості 104,73 тис. штук, номінальною вартістю 1 000 грн кожна, загальною номінальною вартістю 104,73 млн грн, що складає частку у розмірі 95,2246%.

АТ "Сенс Банк" – це колишній Альфа-банк, який відмовився від старого бренду через його російське походження. Найбільші бенефіціари Сенс Банку з 42,4% акцій – Андрій Косогов (40,96%), Михайло Фрідман (32,86%), Петро Авен (12,40%) – перебувають під санкціями РНБО. Вони передали свої акції Альфа-Банку в управління незалежної довіреної особи Сімеона Дянкова, якого порадив голова наглядової ради Альфа-Банку Роман Шпек.