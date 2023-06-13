Для владельца 42% акций Сенс Банка стоимостью 13 млрд грн ищут управляющего
Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), объявило конкурс по отбору управляющего для арестованных ценных бумаг Сенс Банка (раньше Альфа-Банка), принадлежащих кипрской компании ABH Ukraine Limited и находящихся на счетах в ценных бумагах, открытых в АО "Альфа-Банк". Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
Потенциальным участникам конкурсов предложено управление:
– простыми бездокументарными именными акциями АО "Альфа-Банк" в количестве 121,8 млрд штук, номинальной стоимостью 0,10 грн/шт., общей номинальной стоимостью 12,8 миллиарда гривен, что составляет долю в размере 42,3994%;
– простыми бездокументарными именными акциями ЧАО "СК "Альфа Страхование" в количестве 104,73 тыс. штук, номинальной стоимостью 1 000 грн каждая, общей номинальной стоимостью 104,73 млн грн, что составляет долю в размере 95,2246%.
- В октябре Верховная Рада приняла закон, позволяющий национализировать системные банки во время военного положения за 1 гривню, а СНБО ввел санкции против почти 4000 человек и компаний из России. В их числе оказались и владельцы Альфа-Банка.
- В марте Национальный банк заявил, что российские собственники не смогут продать Сенс Банк, пока они находятся под санкциями. Так регулятор ответил на сообщение об интересе к банку со стороны неназванного польского инвестора
- 29 мая Рада приняла закон, позволяющий национализировать Сенс Банк.
- В начале июня НБУ получил неполный пакет документов от претендента на банк Фридмана.
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