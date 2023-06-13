UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Для владельца 42% акций Сенс Банка стоимостью 13 млрд грн ищут управляющего

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 09:45
Для владельца 42% акций Сенс Банка стоимостью 13 млрд грн ищут управляющего - Фото
Фото – depositphotos.com

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), объявило конкурс по отбору управляющего для арестованных ценных бумаг Сенс Банка (раньше Альфа-Банка), принадлежащих кипрской компании ABH Ukraine Limited и находящихся на счетах в ценных бумагах, открытых в АО "Альфа-Банк". Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Потенциальным участникам конкурсов предложено управление:

– простыми бездокументарными именными акциями АО "Альфа-Банк" в количестве 121,8 млрд штук, номинальной стоимостью 0,10 грн/шт., общей номинальной стоимостью 12,8 миллиарда гривен, что составляет долю в размере 42,3994%;

– простыми бездокументарными именными акциями ЧАО "СК "Альфа Страхование" в количестве 104,73 тыс. штук, номинальной стоимостью 1 000 грн каждая, общей номинальной стоимостью 104,73 млн грн, что составляет долю в размере 95,2246%.

АО "Сенс Банк" – это бывший Альфа-банк, отказавшийся от старого бренда из-за его российского происхождения. Самые крупные бенефициары Сенс Банка с 42,4% акций – Андрей Косогов (40,96%), Михаил Фридман (32,86%), Петр Авен (12,40%) – находятся под санкциями СНБО. Они передали свои акции Альфа-Банка в управление независимого доверенного лица Симеона Дянкова, которого посоветовал председатель наблюдательного совета Альфа-Банка Роман Шпек.
Наталия Софиенко
АРМААльфа Банк Украинасенс банк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 