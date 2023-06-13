Для владельца 42% акций Сенс Банка стоимостью 13 млрд грн ищут управляющего

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), объявило конкурс по отбору управляющего для арестованных ценных бумаг Сенс Банка (раньше Альфа-Банка), принадлежащих кипрской компании ABH Ukraine Limited и находящихся на счетах в ценных бумагах, открытых в АО "Альфа-Банк". Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

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Потенциальным участникам конкурсов предложено управление:

– простыми бездокументарными именными акциями АО "Альфа-Банк" в количестве 121,8 млрд штук, номинальной стоимостью 0,10 грн/шт., общей номинальной стоимостью 12,8 миллиарда гривен, что составляет долю в размере 42,3994%;

– простыми бездокументарными именными акциями ЧАО "СК "Альфа Страхование" в количестве 104,73 тыс. штук, номинальной стоимостью 1 000 грн каждая, общей номинальной стоимостью 104,73 млн грн, что составляет долю в размере 95,2246%.

АО "Сенс Банк" – это бывший Альфа-банк, отказавшийся от старого бренда из-за его российского происхождения. Самые крупные бенефициары Сенс Банка с 42,4% акций – Андрей Косогов (40,96%), Михаил Фридман (32,86%), Петр Авен (12,40%) – находятся под санкциями СНБО. Они передали свои акции Альфа-Банка в управление независимого доверенного лица Симеона Дянкова, которого посоветовал председатель наблюдательного совета Альфа-Банка Роман Шпек.