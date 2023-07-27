Долар і євро у банках відчутно подорожчали. Готівкові курси

У четвер, 27 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, виріс на 13 коп. і становить 36,89 грн. Курс продажу збільшився на 17 коп. – до 37,66 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,25 грн, максимальний – 37,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,40 грн, максимальний – 38,00 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 20 коп. і становить 40,93 грн. Середній курс продажу піднявся на 18 коп. – до 41,96 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 40,05 грн, максимальний – 41,40 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,65 грн, максимальний – 42,50 грн.