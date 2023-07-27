Доллар и евро в банках ощутимо подорожали. Наличные курсы
27.07.2023, 11:00
Обменник валют (Фото: Валентина Полищук, LIGA.net)
В четверг, 27 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению со средой вырос на 13 коп. и составляет 36,89 грн. Курс продаж вырос на 17 коп. – до 37,66 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,25 грн, максимальный – 37,25 грн. Для продажи минимальный курс – 37,40 грн, максимальный – 38,00 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 20 коп. и составляет 40,93 грн. Средний курс продаж поднялся на 18 коп. – до 41,96 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 40,05 грн, максимальный – 41,40 грн. Для продажи минимальный курс – 41,65 грн, максимальный – 42,50 грн.
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