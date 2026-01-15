Естонська Iute Group викупила РВС Банк: що планує
Фонд гарантування вкладів фізосіб та естонська банківська група Iute Group підписали угоду про купівлю ПрАТ "Перехідний банк "Юте Банк", створеного на базі збанкрутілого РВС Банку. Трансляція велася на YouTube-каналі фонду.
Угоду підписали директорка-розпорядниця ФГВФО Ольга Білай і CEO та співзасновник Iute Group Тармо Сільд. Вона передбачає продаж 100% акцій, а також передання ліцензії та балансу активів і зобов'язань.
Білай зазначила, що фонд вперше продає перехідний банк іноземному інвестору.
"Ми передали в перехідний банк 100% гарантованих вкладів, а також інвестор мав можливість обрати ті активи, які збалансують зобов'язання перехідного банку. Таким чином баланс банку становив 199 млн на момент передання активів і зобов'язань. Активи банку передавалися за оціночною вартістю. Кошти Iute Group за акції сплачує фонду гарантування, але після цього інвестує додаткові кошти в капітал банку безпосередньо, щоб привести його стан у відповідність до вимог НБУ", – розповіла вона.
Сільд розповів, що метою компанії є створення повністю цифрового банку.
"Стратегія включає цифрові платежі, цифрове кредитування, цифрове страхування і посередництво, цифрові можливості для розміщення та інвестування коштів. Також важливо [...] запропонувати специфічні продукти, зроблені для конкретних клієнтів", – заявив він.
Засновник компанії додав, що йдеться про певну індивідуалізацію.
Сільд додав, що якщо Iute Group "буде успішною у своїй стратегії", то зможе надавати послуги також і тим українцям, які проживають за кордоном, оскільки вона присутня не лише в Україні.
Як повідомляла раніше Iute Group, новий банк працюватиме під назвою IuteBank. Його очолить український банкір Артур Муравицький, колишній заступник голови правління ТАСкомбанку і колишній голова правління Фінанс Банку з 22-річним стажем.
Компанія встановила для себе внутрішній поріг інвестування в Україну у 15 мільйонів євро до досягнення певних показників дохідності та прибутковості і до завершення війни. Очікується, що чистий збиток банку у 2026 році не перевищить 3 мільйони євро.
- У грудні 2025 року Фонд гарантування створив ПрАТ "Перехідний банк "Юте Банк" на базі неплатоспроможного РВС Банку.
- РВС Банк, створений у 2015 році на базі збанкрутілого Омега Банку, контролювався групою UBG, що пов’язана з колишнім народним депутатом Русланом Демчаком. Станом на початок 2025 року 99% акцій належали Олександру Стецюку, ще 1% – доньці Демчака Катерині. Частка РВС Банку на ринку становила 0,04%.
- За даними фінансової звітності, за дев’ять місяців 2025 року фінустанова зазнала збитку понад 200 млн грн. Власний капітал скоротився майже удвічі, а активи впали з 4,51 млрд до 1,51 млрд грн. Проблеми проявлилися ще наприкінці 2024 року, коли банк почав швидко втрачати кредитний і депозитний портфелі.
Коментарі (0)