Естонська Iute Group викупила РВС Банк: що планує

Фонд гарантування вкладів фізосіб та естонська банківська група Iute Group підписали угоду про купівлю ПрАТ "Перехідний банк "Юте Банк", створеного на базі збанкрутілого РВС Банку. Трансляція велася на YouTube-каналі фонду.

Угоду підписали директорка-розпорядниця ФГВФО Ольга Білай і CEO та співзасновник Iute Group Тармо Сільд. Вона передбачає продаж 100% акцій, а також передання ліцензії та балансу активів і зобов'язань.

Білай зазначила, що фонд вперше продає перехідний банк іноземному інвестору.

"Ми передали в перехідний банк 100% гарантованих вкладів, а також інвестор мав можливість обрати ті активи, які збалансують зобов'язання перехідного банку. Таким чином баланс банку становив 199 млн на момент передання активів і зобов'язань. Активи банку передавалися за оціночною вартістю. Кошти Iute Group за акції сплачує фонду гарантування, але після цього інвестує додаткові кошти в капітал банку безпосередньо, щоб привести його стан у відповідність до вимог НБУ", – розповіла вона.

Сільд розповів, що метою компанії є створення повністю цифрового банку.

"Стратегія включає цифрові платежі, цифрове кредитування, цифрове страхування і посередництво, цифрові можливості для розміщення та інвестування коштів. Також важливо [...] запропонувати специфічні продукти, зроблені для конкретних клієнтів", – заявив він.

Засновник компанії додав, що йдеться про певну індивідуалізацію.

Сільд додав, що якщо Iute Group "буде успішною у своїй стратегії", то зможе надавати послуги також і тим українцям, які проживають за кордоном, оскільки вона присутня не лише в Україні.

Як повідомляла раніше Iute Group, новий банк працюватиме під назвою IuteBank. Його очолить український банкір Артур Муравицький, колишній заступник голови правління ТАСкомбанку і колишній голова правління Фінанс Банку з 22-річним стажем.

Компанія встановила для себе внутрішній поріг інвестування в Україну у 15 мільйонів євро до досягнення певних показників дохідності та прибутковості і до завершення війни. Очікується, що чистий збиток банку у 2026 році не перевищить 3 мільйони євро.