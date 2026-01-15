Эстонская Iute Group выкупила РВС Банк: что планирует
Фонд гарантирования вкладов физлиц и эстонская банковская группа Iute Group подписали соглашение о покупке ЧАО "Переходный банк "Юте Банк", созданного на базе обанкротившегося РВС Банка. Трансляция велась на YouTube-канале фонда.
Соглашение подписали директор-распорядитель ФГВФЛ Ольга Билай и CEO и соучредитель Iute Group Тармо Сильд. Оно предусматривает продажу 100% акций, а также передачу лицензии и баланса активов и обязательств.
Билай отметила, что фонд впервые продает переходный банк иностранному инвестору.
"Мы передали в переходный банк 100% гарантированных вкладов, а также инвестор имел возможность выбрать те активы, которые сбалансируют обязательства переходного банка. Таким образом баланс банка составил 199 млн при передаче активов и обязательств. Активы банка передавались по оценочной стоимости. Средства Iute Group за акции платит фонду гарантирования, но после этого инвестирует дополнительные средства в капитал банка непосредственно, чтобы привести его состояние в соответствие с требованиями НБУ", – рассказала она.
Сильд рассказал, что целью компании является создание полностью цифрового банка.
"Стратегия включает цифровые платежи, цифровое кредитование, цифровое страхование и посредничество, цифровые возможности для размещения и инвестирования средств. Также важно [...] предложить специфические продукты, сделанные для конкретных клиентов", – заявил он.
Основатель компании добавил, что речь идет об определенной индивидуализации.
Сильд добавил, что если Iute Group "будет успешной в своей стратегии", то сможет предоставлять услуги также и тем украинцам, которые проживают за рубежом, поскольку она присутствует не только в Украине.
Как сообщала ранее Iute Group, новый банк будет работать под названием IuteBank. Его возглавит украинский банкир Артур Муравицкий, бывший заместитель председателя правления ТАСкомбанка и бывший председатель правления Финанс Банка с 22-летним стажем.
Компания установила для себя внутренний порог инвестирования в Украину в 15 миллионов евро до достижения определенных показателей доходности и прибыльности и до завершения войны. Ожидается, что чистый убыток банка в 2026 году не превысит 3 миллиона евро.
- В декабре 2025 года Фонд гарантирования создал ЧАО "Переходный банк "Юте Банк" на базе неплатежеспособного РВС Банка.
- РВС Банк, созданный в 2015 году на базе обанкротившегося Омега Банка, контролировался группой UBG, связанной с бывшим народным депутатом Русланом Демчаком. По состоянию на начало 2025 года 99% акций принадлежали Александру Стецюку, еще 1% – дочери Демчака Екатерине. Доля РВС Банка на рынке составляла 0,04%.
- По данным финансовой отчетности, за девять месяцев 2025 года финучреждение понесло убыток более 200 млн грн. Собственный капитал сократился почти вдвое, а активы упали с 4,51 млрд до 1,51 млрд грн. Проблемы проявились еще в конце 2024 года, когда банк начал быстро терять кредитный и депозитный портфели.
