Эстонская Iute Group выкупила РВС Банк: что планирует

Фото: Iute Group (иллюстративное)

Фонд гарантирования вкладов физлиц и эстонская банковская группа Iute Group подписали соглашение о покупке ЧАО "Переходный банк "Юте Банк", созданного на базе обанкротившегося РВС Банка. Трансляция велась на YouTube-канале фонда.

Соглашение подписали директор-распорядитель ФГВФЛ Ольга Билай и CEO и соучредитель Iute Group Тармо Сильд. Оно предусматривает продажу 100% акций, а также передачу лицензии и баланса активов и обязательств.

Билай отметила, что фонд впервые продает переходный банк иностранному инвестору.

"Мы передали в переходный банк 100% гарантированных вкладов, а также инвестор имел возможность выбрать те активы, которые сбалансируют обязательства переходного банка. Таким образом баланс банка составил 199 млн при передаче активов и обязательств. Активы банка передавались по оценочной стоимости. Средства Iute Group за акции платит фонду гарантирования, но после этого инвестирует дополнительные средства в капитал банка непосредственно, чтобы привести его состояние в соответствие с требованиями НБУ", – рассказала она.

Сильд рассказал, что целью компании является создание полностью цифрового банка.

"Стратегия включает цифровые платежи, цифровое кредитование, цифровое страхование и посредничество, цифровые возможности для размещения и инвестирования средств. Также важно [...] предложить специфические продукты, сделанные для конкретных клиентов", – заявил он.

Основатель компании добавил, что речь идет об определенной индивидуализации.

Сильд добавил, что если Iute Group "будет успешной в своей стратегии", то сможет предоставлять услуги также и тем украинцам, которые проживают за рубежом, поскольку она присутствует не только в Украине.

Как сообщала ранее Iute Group, новый банк будет работать под названием IuteBank. Его возглавит украинский банкир Артур Муравицкий, бывший заместитель председателя правления ТАСкомбанка и бывший председатель правления Финанс Банка с 22-летним стажем.

Компания установила для себя внутренний порог инвестирования в Украину в 15 миллионов евро до достижения определенных показателей доходности и прибыльности и до завершения войны. Ожидается, что чистый убыток банка в 2026 году не превысит 3 миллиона евро.